Додаткові підстави для відстрочки від мобілізації та звільнення з військової служби — законопроєкт
У Верховній Раді України 27 вересня 2023 року зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо додаткових підстав для відстрочки під час мобілізації та звільнення з військової служби під час воєнного стану, пише «Кадровик».
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Законопроєктом пропонується внести зміни до:
- Закону України від 25 березня 1992 року № 2232-ХІІ «Про військовий обов’язок та військову службу»:
- а) статті 26 — в частину четверту пункту 2 підпункту «г», а саме: додати категорію сімейних обставин для звільнення з військової служби під час воєнного стану — утримання військовослужбовцем дитини, яка була ним усиновлена і на момент усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років та утримання військовослужбовцем, який є опікуном, піклувальником, прийомним батьком, батьком-вихователем, дитини сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, віком до 18 років;
б) статті 39 — в частину першу додати абзац, а саме додати, що особи з інвалідністю, а також особи, зазначені в абзацах четвертому — дванадцятому частини першої статті Закону України від 21 жовтня 1993 року № 3543-ХІІ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (далі - Закон № 3543), які призвані в особливий період за їхньою згодою, проходять військову службу тільки за місцем проживання.
- Частини першої статті 23 Закону № 3543, а саме змінити визначення «усиновителі, … на утриманні яких перебувають діти сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років», як таке, що не відповідає чинному законодавству, на «усиновлювачі, на утриманні яких перебувають усиновлені ними діти, які на час усиновлення були дітьми сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування, віком до 18 років».
- А також додати категорію сімейних обставин для відстрочки під час мобілізації - вагітні жінки та жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку.
Довідка Finance.ua:
- Адвокат розповів, кого призвуть в армію влітку. Насамперед під мобілізацію в літній період потраплять ті, хто причетний до армії, тобто ті, хто вже служив, у кого є бойовий досвід. «Тобто насамперед будуть шукати тих людей, хто вже з досвідом, хто хоча б розуміє, з якого боку цей автомат тримати», — говорить Никифорчук. Також влітку мобілізуватимуть чоловіків, які раніше не служили, віком від 28 до 60 років. Він звернув увагу на те, що після досягнення 60-річного віку чоловік може звільнитися з армії.
- Раніше секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що третя хвиля мобілізації йде за планом. Наразі немає потреби у додатковому наборі.
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