Мобілізація-2023: які нововведення (інфографіка) — Finance.ua
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Мобілізація-2023: які нововведення (інфографіка)

Казна та Політика
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Президент Володимир Зеленський наприкінці серпня згадав про посилення мобілізації - за його словами, із таким проханням звернулися військові.
Однак поки що радикальних змін не планується: тоді ж Зеленський заявив, що спочатку потрібно навести лад з військкоматами та військово-лікарськими комісіями. Але секретар РНБО Олексій Данілов у майбутньому не відкинув додаткового призову.
Мобілізація-2023: які нововведення (інфографіка)
Минулого тижня Володимир Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень військово-лікарських комісій із встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби за час повномасштабної війни. Завдання має бути виконане за три місяці.
«Усіма випадками, коли рішення явно безпідставні та незаконні, мають зайнятися правоохоронці», — зазначив президент. Міністерство охорони здоров’я та правоохоронці вже розробляють механізм перевірок.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
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