Додаткові $9 млрд до бюджету: уряд ухвалив стратегію розвитку електронних комунікацій — Finance.ua
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Додаткові $9 млрд до бюджету: уряд ухвалив стратегію розвитку електронних комунікацій

Казна та Політика
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Додаткові $9 млрд до бюджету: уряд ухвалив стратегію розвитку електронних комунікацій
Додаткові $9 млрд до бюджету: уряд ухвалив стратегію розвитку електронних комунікацій
Кабінет міністрів схвалив першу за роки незалежності Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року. Основна мета — забезпечити системний і ефективний розвиток цифрової інфраструктури.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Що передбачає нова стратегія

Інтернет без меж
У планах — швидкий і стабільний інтернет по всій Україні, незалежно від місця проживання чи умов. Його мають забезпечити вдома, у транспорті, в укриттях і навіть у найвіддаленіших селах.
Нові можливості для бізнесу
Документ передбачає інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку ЄС. Це відкриє українським компаніям шлях до міжнародних ринків, спростить вихід за кордон, дасть нових клієнтів і конкурентні переваги.
Онлайн-сервіси
Медицина, освіта, адміністративні послуги — усе це має стати доступним онлайн завдяки якісному зв’язку. Стратегія зробить цифрові послуги доступними навіть у найменших громадах.
Інновації для внутрішнього ринку та експорту
Передбачено розвиток новітніх технологій — 5G, штучного інтелекту, інтернету речей (IoT). Україна має шанс стати цифровим хабом Європи, а місцеві стартапи — вийти на глобальний ринок.

Економічний ефект від стратегії

Очікується, що реалізація Стратегії принесе 56 мільярдів доларів додаткового ВВП у різних секторах до 2030 року. Ще 9 мільярдів доларів — у вигляді податкових надходжень.
Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК), визначила території, на яких має бути забезпечено доступ до універсальної електронної комунікаційної послуги — швидкісного інтернету.
У 2025 році покриття мобільного звʼязку та інтернету в Україні становить близько 98%, не враховуючи тимчасово окуповані території. Із ними покриття складає майже 91%. Також за останній рік зросла швидкість мобільного інтернету.
За матеріалами:
Finance.ua
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