Додаткова відпустка для УБД на 2 тижні: що треба знати

Військовослужбовці мають право на додаткову відпустку, передбачену Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», тривалістю до двох тижнів на рік, а для осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною — до трьох тижнів.

Детальніше про неї розповіли у Міністерстві оборони України.

Загальні положення та правове регулювання

Право на такий вид відпустки є гарантією, визначеною законодавством України — абзацом першим пункту 18 статті 101 Закону України «Про соціальний і правовий захист прав військовослужбовців та членів їх сімей».

Також зазначимо, що така відпустка надається зі збереженням грошового забезпечення.

Особливості надання під час дії воєнного стану

В умовах правового режиму воєнного стану, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, надання такої додаткової відпустки для військовослужбовців має низку особливостей.

Рішення про її надання ухвалюється командиром військової частини. Командир приймає це рішення на підставі рапорту військовослужбовця, обов’язково враховуючи при цьому необхідність виконання бойових завдань, оперативну обстановку, а також недопущення одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу.

Ця відпустка надається протягом календарного року з моменту набуття військовослужбовцем на неї права, незалежно від тривалості фактично відслуженого часу в поточному році. Вона є додатковою відпусткою і надається понад щорічну основну відпустку.

Відпустка надається одним періодом тривалістю 14 календарних днів (21 календарний день для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) і не підлягає поділу на частини.

Крім того, до такої відпустки можуть бути додані 1 або 2 календарні дні (але не більше двох діб в один кінець), необхідні для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та у зворотному напрямку.

Компенсація невикористаних днів

Додаткова відпустка для УБД має накопичувальний характер. Це означає, що невикористані дні додаткової відпустки не «згорають» після закінчення календарного року.

Тому при звільненні з військової служби військовослужбовцю виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні цієї відпустки за всі попередні роки служби, незалежно від підстав звільнення (крім звільнення за службовою невідповідністю, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, або у зв’язку з систематичним невиконанням умов контракту).

У Міноборони також наголосили, що право на додаткову відпустку для УБД зберігається незалежно від місця роботи чи служби. Тобто після звільнення з військової служби та працевлаштування на цивільній посаді, військовослужбовець продовжує мати право на таку відпустку за основним місцем роботи або за сумісництвом.

