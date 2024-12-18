Добудова Хмельницької АЕС. Американський дипломат схвалив план українського уряду — Finance.ua
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Добудова Хмельницької АЕС. Американський дипломат схвалив план українського уряду

Енергетика
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Посол США в Україні (2003−2006) і старший директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Гербст заявив, що добудова Хмельницької АЕС сприятиме розвитку україно-американського співробітництва в сфері атомної енергетики.
«Оскільки повітряна кампанія москви проти української енергетичної інфраструктури триває, приємно бачити, що Рада розглядає законодавство щодо завершення будівництва Хмельницької АЕС, що має відбуватися у співпраці з американськими компаніями. Це сприятиме енергетичній незалежності України та подальшій співпраці між США й Україною в галузі атомної енергетики», — написав Посол в своєму в X.
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Цього тижня Верховна Рада планує розглянути урядовий проєкт закону про завершення будівництва двох енергоблоків Хмельницької АЕС, які готові на 80% та 25% відповідно.
Проектна потужність енергоблоків становить 2,2 ГВт. Енергоблоки будуть використовувати паливо американської компанії Westinghouse.
За матеріалами:
ТСН
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