Добудова Хмельницької АЕС. Американський дипломат схвалив план українського уряду — Finance.ua

Добудова Хмельницької АЕС. Американський дипломат схвалив план українського уряду Сьогодні 22:32 — Енергетика

Посол США в Україні (2003−2006) і старший директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Гербст заявив , що добудова Хмельницької АЕС сприятиме розвитку україно-американського співробітництва в сфері атомної енергетики.

«Оскільки повітряна кампанія москви проти української енергетичної інфраструктури триває, приємно бачити, що Рада розглядає законодавство щодо завершення будівництва Хмельницької АЕС, що має відбуватися у співпраці з американськими компаніями. Це сприятиме енергетичній незалежності України та подальшій співпраці між США й Україною в галузі атомної енергетики», — написав Посол в своєму в X.

Читайте також ЄС не фінансуватиме добудову Хмельницької АЕС

Цього тижня Верховна Рада планує розглянути урядовий проєкт закону про завершення будівництва двох енергоблоків Хмельницької АЕС, які готові на 80% та 25% відповідно.

Проектна потужність енергоблоків становить 2,2 ГВт. Енергоблоки будуть використовувати паливо американської компанії Westinghouse.

ТСН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.