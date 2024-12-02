Добровільне повернення після СЗЧ на службу: ДБР пояснило алгоритм дій — Finance.ua

Добровільне повернення після СЗЧ на службу: ДБР пояснило алгоритм дій Сьогодні 09:45 — Особисті фінанси

Добровільне повернення після СЗЧ на службу: ДБР пояснило алгоритм дій

У Державному бюро розслідувань пояснили алгоритм дій для військовозобов’язаних, які хочуть добровільно повертатися на службу після першого свого СЗЧ чи дезертирства.

Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телеканалу, зазначивши, що в такому випадку провадження буде закрите.

«Основана мета цього закону, який набуває чинності, — це створити можливості для військовослужбовців, які пішли в СЗЧ чи дезертирували, повернутися до 1 січня 2025 року в частини й продовжити цю службу без докорів сумління та без конфліктів з законодавством України», — сказала Сапьян.

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Вона також розповіла про алгоритм дій для військових, які вирішили повернутися.

«Якщо ви пішли в СЗЧ як військовослужбовець або дезертирували, є можливість повернутися у військову частину. Тобто фактично за місяць ви можете повернутися до військової частини. Після того, як ви повертаєтеся на місце своєї служби чи до військової частини, командир цієї військової частини має 72 години, коли він продовжує дію контракту, або поновлює на службі», — розповіла Сапьян.

Також, за її словами, поновлюються грошові виплати, продовольчі виплати, пільги та соціальні гарантії.

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«Далі командир військової частини після того, як військовослужбовець повертається на місце служби, у свою військову частину, він зобов’язаний у письмовій формі, простими словами написати листа та повідомити орган досудового розслідування або військову службу правопорядку про те, що військовослужбовець повернувся захищати кордони України», — сказала Сапьян.

Одна справа, коли людина фігурує у кримінальному провадженні, яке розслідує ДБР, інша справа, коли таке провадження ще не відкрито за фактом СЗЧ або дезертирства.

Також вона зазначила, що кримінальне провадження буде закрите, якщо військовий повертається до виконання своїх обов’язків.

УНН За матеріалами:

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