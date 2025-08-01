Добірка стажувань серпня: де шукати перший досвід — Finance.ua

Добірка стажувань серпня: де шукати перший досвід Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Добірка стажувань серпня: де шукати перший досвід

Стажування — це чудова можливість зробити перші кроки у професійній сфері й отримати цінний досвід роботи в реальній компанії. Це шанс не лише застосувати свої знання на практиці, а й завести корисні знайомства, побачити зсередини, як працює бізнес, і навіть зарекомендувати себе перед потенційними роботодавцями.

добірці від robota.ua зібрані актуальні пропозиції стажувань, які можуть стати вашим стартом до кар’єри.

Молодший фахівець/фахівчиня з планування розвитку електромережі (стажування Energy Hub) в «Укренерго»

📍 Одеса/Запоріжжя/віддалено

6 місяців. Серед завдань: розрахунки потокорозподілу потужності та рівнів напруги в програмному комплексі PowerFactory; опрацювання звернень замовників щодо приєднань їхніх електроустановок до електричних мереж — розгляд техніко-економічних обґрунтувань, технічних умов, проєктної документації. Національна енергетична компанія запрошує на оплачуване стажування , яке триватиме. Серед завдань: розрахунки потокорозподілу потужності та рівнів напруги в програмному комплексі PowerFactory; опрацювання звернень замовників щодо приєднань їхніх електроустановок до електричних мереж — розгляд техніко-економічних обґрунтувань, технічних умов, проєктної документації.

Пропонується: офіційне працевлаштування; повна зайнятість; соціальний пакет (включно з медичним страхуванням); можливість бронювання; корпоративні тренінги на розвиток soft skills. Також анонсується можливість отримати пропозицію постійної роботи після стажування.

Економіст з виробництва (молодший) в «Торговий Дім АВ»

📍 Дніпро

Міжнародний дистриб’ютор алкогольної продукції оголошує про відкриття вакансії . Шанс отримати роботу є також у студентів. Анонсується тестування на знання Excel на співбесіді.

Обов’язки на посаді: обробка первинної документації (приходи, переміщення, продаж, банківські виписки); проведення та контроль виробництва у базі даних; формування та контроль собівартості виробленої продукції; розрахунок відпускних цін з виробництва; звіряння з постачальниками; формування звітів та аналітики на запит керівництва.

Водій/водійка навантажувача (учень чи учениця) у Carlsberg Ukraine

📍 Київ

тимчасову посаду. Команда складського господарства міжнародної компанії шукає учня чи ученицю електронавантажувача на

Працюючи в компанії, ви отримаєте: офіційне працевлаштування; можливість професійного росту (корпоративне навчання, тренінги, семінари); компенсацію харчування; медичне страхування, страхування від нещасних випадків, можливість вакцинуватися (за бажанням); корпоративний розвіз.

Розглядають кандидатів з водійським посвідчення (категорія B, C).

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Junior SEO specialist в IT Craft

📍 Віддалено

IT-консалтингова компанія запрошує до команди фахівця з 0,5+ року досвіду роботи в SEO або глибоким розумінням основ SEO; досвідом роботи з «білими» методами SEO (white-hat); базовими знаннями аналізу беклінків та принципів лінкбілдингу; рівнем володіння англійською — Intermediate або вище. Вміння працювати з SEO-інструментами (Ahrefs, SEMrush, GSC тощо) буде перевагою.

Юрист-стажист в «Арес»

📍 Харків

Юридична компанія запрошує на стажування студентів 2−5 курсів юридичних факультетів. Стажисти будуть брати участь у розв’язанні реальних юридичних кейсів; виконувати аналітичну роботу над справами; писати процесуальні документи; виконувати різнопланові завдання, що сприятимуть професійному росту. Обов’язкова умова — проживання у місті Харків.

Лікар ветеринарної медицини (стажист) в МХП

📍 с. Будище (Черкаський район)

Міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій проводить набір на вакансію . На співбесіду запрошуються кандидати з освітою відповідного напряму або ж студенти 2−4 курсу.

Фахівець на цій посаді: проводить та контролює лікувально-профілактичні заходи з вакцинації птиці, аерозольної обробки, дезінфекції, дезінсекції та дератизації; замовляє ветеринарні препарати на дільниці; складає графіки обробок продуктивних дільниць; здійснює клінічний огляд птиці; веде обліковий супровід ветеринарних препаратів; контролює дотримання персоналом дільниць правил біобезпеки.

Молодший аналітик з ціноутворення (стажування) в PwC Service Delivery Center

📍 Львів/віддалено

У вас є шанс стати частиною команди , якщо маєте вищу економічну/юридичну/філологічну освіту та знаєте англійську мову на рівні B1-B2. На посаду розглядають студентів.

Потрібно працювати з різними базами даних, пов’язаними з ціноутворенням; обробляти завантаження з баз даних і проводити порівняльні дослідження; робити огляд та аналіз документів та інформації, підготовленої та наданої клієнтами; займатися підготовкою документації ціноутворення.

Сервісний інженер/інженерка платіжного IT-обладнання (без досвіду/для студентів) в Printec Ukraine

📍 м. Хмельницький та область

На майбутнього працівника чекають такі обов’язки : проведення виїзного технічного обслуговування платіжних терміналів, АТМ та іншого IT-обладнання; консультація клієнтів щодо роботи обладнання; звітність щодо виконаних робіт.

Серед побажань до кандидатів: мобільність та готовність до активного роз’їзного характеру робіт; готовність навчатися та розвиватися у сфері платіжного IT-обладнання; водійські права категорії В; наявність автомобіля для роботи (компанія відшкодовує витрати на амортизацію автомобіля).

Intern (міжнародний арбітраж) в Integrites

📍 Київ

Юридична фірма шукає стажиста (на неповний або повний робочий день) для роботи в команді з міжнародного арбітражу.

Потрібно проводити дослідження з правових питань відповідно до законодавства України та займатися підготовкою аналітичних записок і листів з порадами для старших колег; готувати юридичні документи, зокрема комерційні договори і супровідні листи; брати участь у правовому аудиті; готувати додатки і матеріали до документів.

Global Graduate Programme in Operations у «BAT Україна»

📍 Прилуки/гібридний графік

Компанія запрошує студентів останніх курсів та випускників пройти 18-місячну програму розвитку кар’єри Global Graduate. Відгукуйтеся, якщо: незабаром завершуєте або закінчили навчання (не більше 3 років після закінчення університету); володієте англійською мовою на рівні не нижче Upper-Intermediate; готові до релокації в інше місто.

Досвід роботи від 1 року (включно зі стажуванням й частковим працевлаштуванням) буде перевагою.

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