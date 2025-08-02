Зарплата до 70 тис. грн: кого шукали роботодавці у червні (зарплати) — Finance.ua

Зарплата до 70 тис. грн: кого шукали роботодавці у червні (зарплати)
У червні найбільше відгуків було саме на посаду різноробочого у категорії «Будівництво». Їхня кількість на 105% вища, ніж у червні минулого року. Це наразі близько 23 відгуків на одне оголошення.
Про це повідомляє пресслужба OLX Робота.
На другому місці за кількістю відгуків посідають вакансії у категорії «Початок кар’єри» (25 відгуків на 1 оголошення). Це, ймовірно, пов’язано із запитом на сезонну роботу у літній період. Також цього літа у Києві є попит на вакансії: бариста, продавець, промоутер та водій.
Де найвища зарплата
Медіанна зарплата за службу у Силах оборони хоч і зменшилась на 6% у порівнянні з червнем 2024, та все ж залишається найвищою та становить 70 277 грн.
У топ «найоплачуваніших» входять вакансії зі сфери будівництва з медіанними зарплатами:
- штукатур — 70 тис. грн;
- фасадник — 65 тис. грн;
- муляр — 60 тис. грн.
- рихтувальник (67 500 грн).
- Від 60 до 65 тис. грн пропонують фахівцям з нерухомості (менеджер з продажу, рієлтор, брокер).
У Києві на посаду «продавця» втричі більше оголошень, аніж на популярну серед шукачів роботи посаду «різноробочого». Тож попит на останню вакансію значно перевищує пропозицію.
Раніше писали, нині 26% українців у групі 60+ мають стабільну роботу, підробіток чи активно шукають роботу.
Про це йдеться в дослідженні, проведеному агенцією Ruban Litvinova Social Impact Advisory за ініціативи Мінсоцполітики.
Велика частина українців, яким виповнилося 55 років, хочутьпрацювати та навчатися, бути частиною життя громади. Для того, щоб підтримати старших людей у цих ініціативах, держава пропонує їм спеціальні програми.
А от медіанні зарплати фахівців з Data Science/Engineering/ML/AI зараз є одними з найвищих в українському ІТ.
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