До Європи на власному авто чи відпочинок вдома: як українці планують відпустку у 2023 — дослідження Сьогодні 19:19 — Особисті фінанси

До Європи на власному авто чи відпочинок вдома: як українці планують відпустку у 2023 — дослідження

Понад половина українців почала подорожувати менше, водночас 80% їздили у туристичну мандрівку принаймні один раз від початку повномасштабної війни. Лише 12% українців цьогоріч планують літню відпустку за кордоном, а третина — обирає відпочинок в Україні.

Про це свідчать дані дослідження BlaBlaCar

Відпочинок в Україні

Більшість респондентів віддають перевагу подорожам у межах України як до повномасштабного вторгнення, так і зараз. Другим за популярністю напрямком були та залишаються країни Західної Європи.

До повномасштабної війни українці переважно обирали відпочинок в Україні, проте сьогодні ця цифра знизилась до 36%. Імовірно, через активні бойові дії на Сході та Півдні України, менше українців розглядають для себе варіанти відпочинку біля моря, наприклад, в Одесі чи інших узбережних містах.

Як подорожують українці

Протягом останнього року майже половина українців обирали подорожувати з сімʼєю, а 34% віддавали перевагу мандрівкам наодинці.

Щодо видів транспорту, то найбільше респондентів подорожують власним авто, третина віддає перевагу автобусам і 22% - залізниці. З початку повномасштабного вторгнення кількість міжнародних автобусних поїздок збільшилася втричі.

Також кожен четвертий українець почав витрачати більше часу на планування відпустки, ніж до повномасштабної війни, адже зараз організація подорожі потребує врахування багатьох факторів.

Ставлення до туристичних поїздок під час війни

На запитання щодо ставлення до туристичних поїздок під час війни було відповісти найважче. Кожен четвертий респондент утримався від відповіді, 10% опитаних користувачів зазначили, що ставляться до таких поїздок погано, 30% - що добре і 35% - нейтрально.

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