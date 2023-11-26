До яких витрат варто приготуватися після купівлі авто з пробігом — Finance.ua

До яких витрат варто приготуватися після купівлі авто з пробігом Вчора 21:01 — Особисті фінанси

До яких витрат варто приготуватися після купівлі авто з пробігом

Щойно куплений автомобіль з пробігом зазвичай вимагатиме певних додаткових витрат у перші місяці володіння ним (та й не лише у перші). І це цілком нормально, і шлях цей доводиться долати абсолютно кожному автомобілісту. Експерти auto.ria спробували розібратися з тим, як спланувати свій бюджет так, аби вистачило і на сам автомобіль, і на все інше, що потрібне для безпечної та комфортної його експлуатації в українських реаліях.

Реєстрація

За послуги сервісного центру МВС, бланк свідоцтва про реєстрацію («техпаспорт») та номерні знаки переважно сплачують покупці. Орієнтовна сума — близько 1000 гривень. Розглядаючи пропозиції про продаж, зверніть увагу, які номерні таблички на автомобілі - українські звичайні, чи червоні «транзитні», або ж взагалі іноземні. У двох останніх випадках скоріш за все вам ще й доведеться сплатити збір до Пенсійного фонду за першу реєстрацію (не стосується легкових електромобілів). Його розмір від 3 до 5 відсотків від вартості автомобіля, тож це може бути доволі відчутна сума. Поцікавтеся у продавця, чи пройшла машина першу реєстрацію в Україні (відповідно — чи сплачений цей збір), чи його доведеться вносити вам.

Вогнегасник, «трикутник», аптечка

Згадані засоби повинні бути у кожному автомобілі, крім того, якщо знак аварійної зупинки («трикутник») не має терміну придатності, то вогнегасник підлягає щорічній повірці і перезаряджанні (за потреби), так само як і ліки, які є в аптечці, мають вказану дату «придатний до…». Перевірте, що є у вашому автомобілі, докупіть необхідне.

«Запаска»

Нехай запасне колесо і не надто часто потрібне, однак слід знати, чи воно, по-перше, присутнє на борту, по-друге — чи в належному стані. Якщо повнорозмірне — чи є у ньому відповідний тиск, якщо «докатка» — чи немає на гумі пошкоджень. Також, якщо машина має «запаску», слід перевірити наявність домкрата та колісного ключа.

Деякі моделі не комплектуються запасним колесом, натомість мають ремонтний набір — коробку, у якій є компресор та клей-герметик. Застосовувати їх слід згідно з інструкцією, яка часто присутня у тому ж кейсі. При цьому варто перевірити, чи такий ремнабір є у відведеному для нього місці, і друге — чи не збіг термін придатності клею. Якщо він прострочений — слід купити новий.

Обов’язкове страхування

За винятком деяких пільгових категорій громадян, всі автовласники повинні мати поліс обов’язкового страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів. Простішими словами — «автоцивілку». Вартість цього договору залежить від об'єму двигуна автомобіля, міста приписки власника, та набору опцій у самому договорі (розмір франшизи, додаткове покриття, можливість прямого врегулювання тощо). Річний стандартний поліс обійдеться від близько 1000 гривень для «малолітражок», до 6000 грн для «об'ємистих» легковиків з мотором понад 3 л з припискою у столиці.

Необов’язкове страхування

Теоретично, можна скористатися добровільним страхуванням КАСКО, тобто автомобіля як майнової одиниці, на випадок його викрадення, пошкодження у ДТП, повені чи від інших подібних негараздів. На відміну від попереднього виду страхування («автоцивілки»), яка передбачає виплату не вам, а лише потерпілій стороні, КАСКО має захищати саме ваш гаманець.

Однак на практиці українські страховики не надто охоче страхують авто з пробігом, ще й часто висувають чимало обмежень — за віком, за походженням (авто зі США — ні), та й тариф на це страхування може сягати кількох відсотків від оціночної вартості авто, а виплати часто здійснюють з суттєвим заниженням ціни з урахуванням амортизації з віком. Тож коли маєте намір застрахувати автівку як майно, уважно вивчіть договір та умови відшкодування, перш ніж оплатити такий поліс.

Допомога у дорозі

В Україні є кілька сервісів, які надають цілодобову дорожню допомогу у випадку поломки автомобіля (евакуація і доставлення на СТО), потрапляння у ДТП, пошкодження шин тощо. Як додаткові послуги можуть пропонуватися аварійне відкриття дверей, запуск авто з розрядженим акумулятором, підвезення пального і подібні.

Ціна дорожнього асистансу залежить від набору послуг, лімітів на їх використання та, власне, від оператора, який їх надає. Річний абонемент для одного приватного легкового автомобіля в середньому коштує близько 1500 гривень.

Перше технічне обслуговування

Сподіваємось, перед купівлею автомобіля ви провели поглиблену діагностику його технічного стану, й тепер знаєте, до чого слід готуватися перед візитом на станцію технічного обслуговування (СТО), де доводитимете свою автівку до належного стану, якщо є потреба у такому. А вона зазвичай є, і чим більший вік/пробіг автомобіля, тим вона вища.

Насамперед варто ліквідувати всі недоліки, які стосуються систем, безпосередньо відповідальних за безпеку — гальм та рульового механізму. Далі - довести до ладу ходову частину, перевірити стан антифризу, розібратися з електрикою (акумулятор, фари, ліхтарі тощо), і закінчити інспекцію системами комфорту (напр. діагностикою клімат-контролю, заміною фільтра салонного повітря) та розваг (напр. оновити головний мультимедійний пристрій). Щодо витрат — вони можуть бути від кількох сотень гривень за діагностику, до кількох десятків тисяч, якщо список деталей, котрі потребують заміни, займає три аркуші формату А4. Щоб не було неприємних несподіванок такого штибу — ще раз підкреслюємо, перевіряйте технічний стан машини ДО купівлі.

Шини та диски

На перший погляд, усі колеса круглі та чорні. Однак коли діло доходить до купівлі шин — виявляється, що між ними є чимала різниця, особливо у ціні. Тому варто ще перед купівлею авто звернути увагу на стан шин, їхнє сезонне призначення та залишкову глибину протектора. Добре, якщо додатковий комплект гуми дістався вам разом з автомобілем. Ще краще — якщо разом з дисками.

Якщо ж це не так, доведеться придбати мінімум ще один набір з чотирьох покришок, відповідно до сезону, якого бракує - літніх чи зимових. Діапазон цін тут надзвичайно широкий: від $25 на найдешевші варіанти з посадковим діаметром 13 дюймів, до кількох сотень «умовних» за одну фірмову шину для кросоверів, електромобілів, чи з технологією на кшталт Run Flat. Плюс легкосплавні диски (від близько $50…100 за один), якщо бюджет дозволяє…

Стоянка або гараж

Нуль витрат на цей пункт слід закладати, якщо у вас приватний будинок, власний гараж або достатньо місця під багатоповерхівкою, двір якої закритий і туди не проникають небажані особи. Якщо ж такого немає - варто потурбуватися про місце безпечного зберігання автомобіля, яке до всього ще й було б під наглядом. Найкраще, звісно, капітальний гараж, адже взимку вам не доведеться щоранку «розморожувати» машину — довго прогрівати двигун, чистити сніг та лід з вікон, перед тим, як вирушити.

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