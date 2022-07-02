До України за добу повернулися майже 41 тис. людей: яка ситуація у пунктах пропусках на західному кордоні — Finance.ua
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До України за добу повернулися майже 41 тис. людей: яка ситуація у пунктах пропусках на західному кордоні

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За минулу добу, 1 липня, західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 78 тисяч осіб та понад 17 тисяч транспортних засобів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Відомо, що з України минулої доби виїхали понад 37 тисяч осіб. Зокрема, понад 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
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Тоді як до України за минулу добу майже 41 тисяча осіб, більш як 37 тисяч з них — громадяни України.
Також зазначають, що 1 липня було оформлено 71 вантажівку з гуманітарною допомогою.
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За матеріалами:
Espreso.tv
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