До порталу викривачів корупції мають підключитися 92 тисячі організацій — НАЗК Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

До порталу викривачів корупції мають підключитися 92 тисячі організацій — НАЗК

До порталу викривачів, де можна повідомити про корупцію, мають підключитися 92 тисячі організацій по всій Україні.

Про це повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик.

«Ми активно налагоджуємо роботу порталу викривачів. Зараз ми маємо понад 3 тисячі організацій, підключених до цього порталу, і очікуємо, що повинні підключитися 92 тисячі організацій загалом по Україні», — сказав він.

Павлущик додав, що портал викривачів є платформою, на якій є можливість прямо повідомити про корупцію. Також тут відстежується статистика і результати розгляду відповідних звернень.

Висловлюючись стосовно інституту викривачів, голова НАЗК зазначив, що образ людей, які повідомляють про корупцію, уже давно розвіяв радянський стереотип про «стукачів».

«Ми повинні опиратися на цей інститут сильних людей, які готові змінювати нашу країну. Перед нами стоїть обов’язок — розвиток інституту викривачів у більш широкому сенсі, не лише в розрізі протидії корупції», — вважає посадовець.

Водночас заступник голови НАЗК Ярослав Любченко, який курує напрямок інституту викривачів в агентстві, наголосив, що повага до викривачів залежить від керівників державних органів і установ.

«Важливо, щоб перші особи різних державних організацій, хоча це стосується і бізнесу, були зацікавлені в інституті викривання», — сказав він.

За словами Любченка, керівники держустанов усе частіше звертаються до НАЗК за роз’ясненнями, як, не порушуючи права викривача, розглянути повідомлення про корупцію.

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«Нам потрібні швидкі результати, але інститут викривання — це гра в довгу, тому ми вважаємо, що мають бути залучені усі стейкхолдери, щоб працювати над розвитком цього інституту», — вважає він.

На думку посадовця, потрібно зосередитися на плануванні розвитку інституту викривачів, зокрема, під час написання нової антикорупційної стратегії на 2026−2030 роки.

Нагадаємо, 6 вересня 2023 року НАЗК запустило Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть повідомляти про факти корупції.

Спеціальний ресурс забезпечує анонімне надсилання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх організаціях або структурах — інформація, зазначена у повідомленні, одразу надсилається її керівникам або уповноваженим підрозділам (особам) з питань запобігання та виявлення корупції.

Укрінформ За матеріалами:

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