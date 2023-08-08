До кінця року Україна отримає від партнерів щонайменше $244 мільйони для розмінування — Свириденко Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

До кінця року Україна отримає від партнерів щонайменше $244 мільйони для розмінування — Свириденко

Партнери України вже підтвердили, що до кінця року нададуть $244 млн на розмінування, а у США узгоджують виділення ще $84 млн для підтримки приватного оператора, який працюватиме в нашій країні.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомила перший віцепрем'єр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що на нещодавній Міжнародній конференції з відновлення України, яка відбулася в Лондоні, окрему панель присвятили розмінуванню. Це питання влада порушує на кожній зустрічі із закордонними партнерами. Про найбільші обсяги допомоги оголосили США, ЄС, Японія, Канада, Німеччина, Швейцарія, Нідерланди — загалом понад 30 держав.

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«Як зазначається у звіті Світового банку, для потреб гуманітарного розмінування Україні знадобиться понад 37,5 мільярдів доларів. Вже маємо підтвердження від партнерів, що до кінця року отримаємо майже 244 мільйони доларів на потреби гуманітарного розмінування. Окремо у США узгоджують надання до 84 мільйонів доларів на підтримку приватного оператора, який працюватиме в Україні», — уточнила урядовиця.

За її словами, також відкрито спеціальний рахунок в межах глобальної ініціативи United24 на гуманітарне розмінування. Збір коштів тільки почали, та вже акумулювали понад 17 мільйонів гривень (в еквіваленті). Ці кошти підуть на закупівлю техніки та обладнання.

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«Коли в березні Мінекономіки починало роботу за цим напрямом, в Україні було лише 12 машин для розмінування. Зараз їх 26. До кінця року буде щонайменше 60 одиниць такої техніки. Загалом Україна отримає до кінця 2023-ого щонайменше 10 машин для розмінування виробництва компанії Dok-ING та 10 машин від Global Clearance Solutions, майже 200 піротехнічних машин, понад 600 металодетекторів, 50 підривних машин, індивідуальні набори для розмінування, вибухозахисні костюми, квадрокоптери, роботизовані системи для знешкодження боєприпасів тощо», — розповіла Свириденко.

Як повідомлялося, за попередніми оцінками, приблизно 174 тис. км² в Україні потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами. При цьому реально забрудненими можуть виявитися щонайбільше 20% цих площ. Світовий досвід — 8−15%, але враховуючи інтенсивність бойових дій в Україні і тривалість війни, ці цифри можуть бути вищими. Завдання — за 10 років повернути у використання 80% потенційно небезпечних земель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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