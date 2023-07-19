Уряд затвердив порядок використання зібраних на United24 коштів на розмінування — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд затвердив порядок використання зібраних на United24 коштів на розмінування

56
Уряд затвердив порядок використання зібраних на United24 коштів на розмінування
Уряд затвердив порядок використання зібраних на United24 коштів на розмінування
Кабінет Міністрів затвердив порядок використання коштів, зібраних на платформі United24, для фінансування заходів з гуманітарного розмінування.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Йдеться про кошти з рахунка Міністерства економіки, відкритого в рамках платформи United24. Після доопрацювання та проходження відповідних процедур Порядок буде опубліковано у відкритому доступі.
«Затверджено чіткі та практичні механізми використання коштів, що надходитимуть на спеціальний рахунок Мінекономіки для фінансування заходів з гуманітарного розмінування. Що важливо для нас і для донорів — процес буде максимально прозорим», — зазначила перша віце-прем'єрка — міністр економіки Юлія Свириденко.
Читайте також
Вона додала, що порядок передбачає регулярне оприлюднення інформації про потреби у сфері гумрозмінування на офіційному веб-сайті Мінекономіки та порталі «United24». Розпорядники коштів зобов’язані публічно звітувати про придбані чи надані за отримані кошти товари, роботи та послуги.
Кошти з рахунка Мінекономіки для фінансування заходів гуманітарного розмінування можуть бути використані на:
  • фінансування заходів гуманітарного розмінування територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, організацію робіт з розмінування та подальшого транспортування ВНП різного калібру до місця знищення тощо;
  • доукомплектування техзасобами піротехнічних підрозділів;
  • закупівлю машин механізованого розмінування (роботизованих комплексів важкого класу), піротехнічних машин важкого типу, оперативно-піротехнічних машин і т.д.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.