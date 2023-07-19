Уряд затвердив порядок використання зібраних на United24 коштів на розмінування — Finance.ua

Уряд затвердив порядок використання зібраних на United24 коштів на розмінування Сьогодні 15:48

Уряд затвердив порядок використання зібраних на United24 коштів на розмінування

Кабінет Міністрів затвердив порядок використання коштів, зібраних на платформі United24, для фінансування заходів з гуманітарного розмінування.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Йдеться про кошти з рахунка Міністерства економіки, відкритого в рамках платформи United24. Після доопрацювання та проходження відповідних процедур Порядок буде опубліковано у відкритому доступі.

«Затверджено чіткі та практичні механізми використання коштів, що надходитимуть на спеціальний рахунок Мінекономіки для фінансування заходів з гуманітарного розмінування. Що важливо для нас і для донорів — процес буде максимально прозорим», — зазначила перша віце-прем'єрка — міністр економіки Юлія Свириденко.

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Вона додала, що порядок передбачає регулярне оприлюднення інформації про потреби у сфері гумрозмінування на офіційному веб-сайті Мінекономіки та порталі «United24». Розпорядники коштів зобов’язані публічно звітувати про придбані чи надані за отримані кошти товари, роботи та послуги.

Кошти з рахунка Мінекономіки для фінансування заходів гуманітарного розмінування можуть бути використані на:

фінансування заходів гуманітарного розмінування територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, організацію робіт з розмінування та подальшого транспортування ВНП різного калібру до місця знищення тощо;

доукомплектування техзасобами піротехнічних підрозділів;

закупівлю машин механізованого розмінування (роботизованих комплексів важкого класу), піротехнічних машин важкого типу, оперативно-піротехнічних машин і т.д.

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