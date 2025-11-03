До кінця року очікується надходження майже $15 млрд зовнішнього фінансування, — НБУ Сьогодні 16:27

До кінця року очікується надходження майже $15 млрд зовнішнього фінансування, — НБУ

Національний банк прогнозує, що до кінця року очікується надходження майже 15 млрд доларів зовнішнього фінансування.

Про це йдеться в матеріалах НБУ

«Обсяги міжнародної допомоги залишаються достатніми для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання адекватного рівня міжнародних резервів Міжнародна підтримка України зберігається. У серпні — жовтні отримано понад 13 млрд доларів зовнішнього фінансування. До кінця року очікується надходження ще майже 15 млрд доларів», — йдеться в повідомленні.

НБУ також припускає збереження в наступні роки стійкого й достатнього міжнародного фінансування, насамперед за рахунок репараційної позики на основі знерухомлених російських активів.

Це дасть змогу і надалі фінансувати бюджетний дефіцит з неемісійних джерел та зберігати міжнародні резерви на адекватному рівні, достатньому для підтримання стійкості валютного ринку.

Разом з тим НБУ нагадує, що у наступні роки очікується помірне пришвидшення економічного зростання за рахунок нарощування врожаїв та збільшення інвестицій у проєкти відбудови та оборонний комплекс.

Позитивний вплив на інвестиційну активність матиме також подальша євроінтеграція України та поступове повернення економіки до нормальних умов функціонування, що, зокрема, відображатиметься у стабілізації ситуації в енергосекторі та розвороті негативної міграційної динаміки.

Ураховуючи зазначені чинники, НБУ прогнозує зростання реального ВВП України на 2% у 2026 році та на 2,8% у 2027 році.

