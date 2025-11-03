До кінця року очікується надходження майже $15 млрд зовнішнього фінансування, — НБУ
Національний банк прогнозує, що до кінця року очікується надходження майже 15 млрд доларів зовнішнього фінансування.
Про це йдеться в матеріалах НБУ.
«Обсяги міжнародної допомоги залишаються достатніми для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання адекватного рівня міжнародних резервів Міжнародна підтримка України зберігається. У серпні — жовтні отримано понад 13 млрд доларів зовнішнього фінансування. До кінця року очікується надходження ще майже 15 млрд доларів», — йдеться в повідомленні.
НБУ також припускає збереження в наступні роки стійкого й достатнього міжнародного фінансування, насамперед за рахунок репараційної позики на основі знерухомлених російських активів.
Це дасть змогу і надалі фінансувати бюджетний дефіцит з неемісійних джерел та зберігати міжнародні резерви на адекватному рівні, достатньому для підтримання стійкості валютного ринку.
Разом з тим НБУ нагадує, що у наступні роки очікується помірне пришвидшення економічного зростання за рахунок нарощування врожаїв та збільшення інвестицій у проєкти відбудови та оборонний комплекс.
Читайте також
Позитивний вплив на інвестиційну активність матиме також подальша євроінтеграція України та поступове повернення економіки до нормальних умов функціонування, що, зокрема, відображатиметься у стабілізації ситуації в енергосекторі та розвороті негативної міграційної динаміки.
Ураховуючи зазначені чинники, НБУ прогнозує зростання реального ВВП України на 2% у 2026 році та на 2,8% у 2027 році.
Поділитися новиною
Також за темою
До кінця року очікується надходження майже $15 млрд зовнішнього фінансування, — НБУ
Топ-5 помилок при виборі страхової компанії для ДМС і як їх уникнути
Кому переглянуть розмір субсидії на зиму
Через позицію Бельгії Україна може втратити фінансування МВФ — Politico
Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки
В Україні стартували програми допомоги тим, хто втратив роботу, та ветеранам