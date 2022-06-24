До кінця року на голосування Ради винесуть понад 30 євроінтеграційних законопроектів — Finance.ua

До кінця року на голосування Ради винесуть понад 30 євроінтеграційних законопроектів 24.06.2022, 11:43 — Казна та Політика

До кінця року на голосування Ради винесуть понад 30 євроінтеграційних законопроектів

Влада готується до голосування у Верховній Раді до кінця року більш як 30 законопроєктів у рамках євроінтеграції України.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.

«До кінця цього року ми вже будемо готуватися до голосування в парламенті більше 30 євроінтеграційних законопроєктів. Готується засідання Ради асоціації (Україна — ЄС. — Ред.) за участі прем’єр-міністра. Тобто ми будемо демонструвати прогрес увесь цей час, щоб якнайшвидше почати наступний етап приєднання до ЄС у форматі перемовин», — сказала вона.

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Віцепремʼєрка зауважила, що загалом готовими і зареєстрованими у парламенті є 80 законопроєктів «євроінтеграційного портфеля».

На сьогодні, за словами Стефанішиної, сформовано 30 проєктів, які можна ухвалювати під час воєнного стану і які будуть допомагати підприємствам, економіці та не створюватимуть додаткового негативного регулювання.

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Крім того, наголосила Стефанішина, влада вже розробила дорожню карту по кожному з пунктів рекомендацій Єврокомісії, і по кожному вже є напрацювання.

«Робота велася і до початку повномасштабної війни, але мобілізації такої великої політичної волі для того, щоб просунутися по кожному з цих пунктів, ми не мали. І сьогодні ці рекомендації є певним стимулом», — констатувала віцепремʼєрка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда За матеріалами:

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