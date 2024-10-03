До Іспанії цього літа приїхало рекордне число туристів — Finance.ua

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До Іспанії цього літа приїхало рекордне число туристів

Світ
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До Іспанії цього літа приїхало рекордне число туристів
До Іспанії цього літа приїхало рекордне число туристів
Іспанія прийняла рекордні 21,8 мільйона іноземних туристів у період із червня по серпень 2024 року, що перевищило показники минулих років. Про це повідомляють ЗМІ Іспанії.
Тільки в серпні кількість туристів склала 10,9 мільйона, що на 7,3% більше, ніж у серпні 2023 року.
Загалом за перші вісім місяців року країну відвідали понад 64,3 мільйона туристів.
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Зростання кількості відвідувачів відбулося попри протести місцевих жителів у популярних курортних регіонах, таких як Барселона, Малага, Канарські та Балеарські острови.
Нагадаємо, що місцеві жителі скаржаться на зростання навантаження на інфраструктуру та підвищення цін на оренду житла. У відповідь уряд Іспанії оголосив про заходи для регулювання короткострокової та сезонної оренди житла.
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Довідка Finance.ua:

  • Найвищі ціни на квартири в Іспанії в найбільших містах: Мадриді, Барселоні та Валенсії. Також дороге житло продають в прибережних і курортних містах і регіонах. Про це пишуть ЗМІ Іспанії.
  • Ми писали, у Барселоні проблема незаконного захоплення житла, або окупасів, є найбільш поширеною в Іспанії, де в 2023 році було зареєстровано 4610 таких випадків.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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