До Іспанії цього літа приїхало рекордне число туристів — Finance.ua

До Іспанії цього літа приїхало рекордне число туристів Сьогодні 18:37 — Світ

До Іспанії цього літа приїхало рекордне число туристів

Іспанія прийняла рекордні 21,8 мільйона іноземних туристів у період із червня по серпень 2024 року, що перевищило показники минулих років. Про це повідомляють ЗМІ Іспанії.

Тільки в серпні кількість туристів склала 10,9 мільйона, що на 7,3% більше, ніж у серпні 2023 року.

Загалом за перші вісім місяців року країну відвідали понад 64,3 мільйона туристів.

Читайте також Скільки коштують квартири в найбільших містах і на курортах Іспанії

Зростання кількості відвідувачів відбулося попри протести місцевих жителів у популярних курортних регіонах, таких як Барселона, Малага, Канарські та Балеарські острови.

Нагадаємо, що місцеві жителі скаржаться на зростання навантаження на інфраструктуру та підвищення цін на оренду житла. У відповідь уряд Іспанії оголосив про заходи для регулювання короткострокової та сезонної оренди житла.

Довідка Finance.ua:

Найвищі ціни на квартири в Іспанії в найбільших містах: Мадриді, Барселоні та Валенсії. Також дороге житло продають в прибережних і курортних містах і регіонах. Про це пишуть ЗМІ Іспанії.

Ми писали, у Барселоні проблема незаконного захоплення житла, або окупасів, є найбільш поширеною в Іспанії, де в 2023 році було зареєстровано 4610 таких випадків.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.