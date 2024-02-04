До «чорних лебедів» готові: експерти заявили про можливі складнощі — Finance.ua

До «чорних лебедів» готові: експерти заявили про можливі складнощі Сьогодні 04:14 — Казна та Політика

Хоча поняття «чорний лебідь» завжди передбачає неприємний та неочікуваний «сюрприз», банкіри намагаються врахувати всі можливі ризики.

«По „чорних лебедях“ все зрозуміло. Це обсяг та стабільність міжнародної допомоги, воєнна ситуація та стабільність роботи експортних маршрутів», — заявив заступник голови правління з питань корпоративного бізнесу Комінбанку Сергій Хорьков.

Однак можуть бути і позитивні події.

«Ще є такий „білий лебідь“, якого всі наче знають, але чи буде він, чи не буде — це доступ до коштів росії на Заході. Якщо ця тема спрацює, вона значно допоможе Україні», — запевняє банкір.

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«Банківська система зустріла цей рік дуже зваженою, ліквідною, і резервів в нас вистачає. Всіх „чорних лебедів“ знаємо і готуємося до них настільки, наскільки це можливо під час війни», — заявила директорка з ринків капіталу Сенс Банку Тетяна Попович.

Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський переконаний, що під час війни в Україні та нестабільної ситуації в світі усі мають бути «гнучкими».

«Це період, коли ти не можеш бути розслабленим. Має бути напрацьований управлінський підхід для дуже швидкого реагування, коли ти розумієш, що може бути реалізація як суттєво кращого сценарію, ніж ти очікував, так і суттєво гіршого», — попередив експерт.

Його думку підтримав виконавчий директор «CASE Україна» Дмитро Боярчук.

«Рік буде переповнений різного роду „лебедями“. Ймовірність позитивного розвитку подій, може, трішки перевищує вірогідність негативного. І це більше в режимі wishful-thinking», — сказав він.

Для прикладу він згадав ймовірність перемоги Дональда Трампа на виборах президента США: це не «чорний лебідь», а орієнтовний базовий сценарій.

«Той рівень щедрої підтримки, який ми мали в 2023 році, напевно, вже ніколи не повториться», — каже Дмитро Боярчук.

«Немає відповіді на питання, як ми будемо вигрібати в умовах системного зменшення фінансової підтримки. У нас є золотовалютні резерви, які ми будемо витрачати на підтримання стабільності й стійкості. Але немає відповіді, як ми будемо заробляти. Є побоювання, що вже з середини цього року, не маючи відповіді на питання, що ми будемо робити без додаткових фінансових вливань, це почне впливати на рішення», — попереджає експерт.

Директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський каже, що в найближчому Інфляційному звіті НБУ опублікують аналітику із відповідями на питання «а що ж буде далі».

«Національний банк готовий не лише до негативних сценаріїв, але й до позитивних», — запевнив він.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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