До банків, що ліквідуються, цьогоріч надійшли 6,8 млрд грн — Finance.ua
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До банків, що ліквідуються, цьогоріч надійшли 6,8 млрд грн

Фондовий ринок
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До банків, що ліквідуються, цьогоріч надійшли 6,8 млрд грн
До банків, що ліквідуються, цьогоріч надійшли 6,8 млрд грн
Станом на 1 листопада 2023 року до банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, надійшло 6 811,3 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
З них:
  • 5 129,8 млн грн — від реалізації активів цих банків;
  • 732,8 млн грн — від погашення кредитів;
  • 401 млн грн — від погашення цінних паперів;
  • 95,9 млн грн — від оренди майна;
  • 451,8 млн грн — з інших джерел (коррахунки, виконавчі провадження тощо).
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«За 10 місяців 2023-го року до банків надійшло вдвічі більше коштів, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше в сумі банкам принесла реалізація їх майна. Надходження за цією статтею склали більше 5 мільярдів гривень. Фонд гарантування вкладів докладає максимальних зусиль для ефективного управління активами та їх реалізації. Наша головна мета — отримати від цих активів якомога більше коштів, щоб спрямувати їх на задоволення вимог кредиторів банків відповідно до черговості», — наводить дані фінансовий директор Фонду гарантування вкладів Олена Нужненко.
При цьому за жовтень до банків надійшло 422,6 млн грн, зокрема від реалізації активів — 95,6 млн грн. З них:
  • 31,5 млн грн — АТ «Банк Січ»;
  • 30,1 млн грн — ПАТ «Златобанк»;
  • 14,6 млн грн — АТ «Промінвестбанк»;
  • 11,7 млн грн — АТ «Мегабанк».
Найбільше надходжень у жовтні було від погашення цінних паперів — 237 млн грн. Окрім того, погашення кредитів принесло банкам 63,2 млн грн, оренда майна — 4,3 млн грн, інші джерела (коррахунки, виконавчі провадження тощо) — 22,5 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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