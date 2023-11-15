До банків, що ліквідуються, цьогоріч надійшли 6,8 млрд грн — Finance.ua

До банків, що ліквідуються, цьогоріч надійшли 6,8 млрд грн
Станом на 1 листопада 2023 року до банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, надійшло 6 811,3 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
З них:
- 5 129,8 млн грн — від реалізації активів цих банків;
- 732,8 млн грн — від погашення кредитів;
- 401 млн грн — від погашення цінних паперів;
- 95,9 млн грн — від оренди майна;
- 451,8 млн грн — з інших джерел (коррахунки, виконавчі провадження тощо).
«За 10 місяців 2023-го року до банків надійшло вдвічі більше коштів, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше в сумі банкам принесла реалізація їх майна. Надходження за цією статтею склали більше 5 мільярдів гривень. Фонд гарантування вкладів докладає максимальних зусиль для ефективного управління активами та їх реалізації. Наша головна мета — отримати від цих активів якомога більше коштів, щоб спрямувати їх на задоволення вимог кредиторів банків відповідно до черговості», — наводить дані фінансовий директор Фонду гарантування вкладів Олена Нужненко.
При цьому за жовтень до банків надійшло 422,6 млн грн, зокрема від реалізації активів — 95,6 млн грн. З них:
- 31,5 млн грн — АТ «Банк Січ»;
- 30,1 млн грн — ПАТ «Златобанк»;
- 14,6 млн грн — АТ «Промінвестбанк»;
- 11,7 млн грн — АТ «Мегабанк».
Найбільше надходжень у жовтні було від погашення цінних паперів — 237 млн грн. Окрім того, погашення кредитів принесло банкам 63,2 млн грн, оренда майна — 4,3 млн грн, інші джерела (коррахунки, виконавчі провадження тощо) — 22,5 млн грн.
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