До АРМА передали арештовані вантажі з дорогоцінними металами на 16 млн грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

До АРМА передали арештовані вантажі з дорогоцінними металами на 16 млн грн

Кримінал
22
До АРМА передали арештовані вантажі з дорогоцінними металами на 16 млн грн
До АРМА передали арештовані вантажі з дорогоцінними металами на 16 млн грн, Фото: gp.gov.ua
До АРМА передали арештовані вантажі з дорогоцінними металами на 16 млн грн.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
«За клопотанням прокурорів Волинської обласної прокуратури в управління Національному агентству України з питань розшуку активів передано арештовані вантажі, які містять дорогоцінні метали, на загальну суму 16,1 млн грн», — сказано в повідомленні.
За даними слідства, суб'єкти господарювання за сприяння посадовців митниці налагодили схему незаконного вивезення з України брухту кольорових та дорогоцінних металів до країн ЄС.
Читайте також
Правоохоронці викрили її у лютому 2023 року. Тоді підприємство у двох вантажівках з причепами намагалося вивезти за кордон понад 45 тонн брухту, оформленого як мідно-цинковий шлак. Насправді у його складі було золото, срібло, платина та інші кольорові метали. Загальна вартість дорогоцінних металів склала 10,3 млн грн.
Ще один факт протиправної діяльності задокументовано у липні цього року. Попереджено вивезення електронних плат загальною вагою 22,9 тонн. Експертиза засвідчила, що вони містили золото, срібло, платину, паладій та мідь вартістю 5,8 млн грн.
Читайте також
В обох випадках під час досудового розслідування на затримані вантажі наклали арешт.
Наразі усе арештоване майно передано до АРМА.
Стосовно посадовців митниці за процесуального керівництва прокурорів триває слідство за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.