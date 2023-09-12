До АРМА передали арештовані вантажі з дорогоцінними металами на 16 млн грн — Finance.ua

До АРМА передали арештовані вантажі з дорогоцінними металами на 16 млн грн Сьогодні 07:17 — Кримінал

До АРМА передали арештовані вантажі з дорогоцінними металами на 16 млн грн, Фото: gp.gov.ua

До АРМА передали арештовані вантажі з дорогоцінними металами на 16 млн грн.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«За клопотанням прокурорів Волинської обласної прокуратури в управління Національному агентству України з питань розшуку активів передано арештовані вантажі, які містять дорогоцінні метали, на загальну суму 16,1 млн грн», — сказано в повідомленні.

За даними слідства, суб'єкти господарювання за сприяння посадовців митниці налагодили схему незаконного вивезення з України брухту кольорових та дорогоцінних металів до країн ЄС.

Правоохоронці викрили її у лютому 2023 року. Тоді підприємство у двох вантажівках з причепами намагалося вивезти за кордон понад 45 тонн брухту, оформленого як мідно-цинковий шлак. Насправді у його складі було золото, срібло, платина та інші кольорові метали. Загальна вартість дорогоцінних металів склала 10,3 млн грн.

Ще один факт протиправної діяльності задокументовано у липні цього року. Попереджено вивезення електронних плат загальною вагою 22,9 тонн. Експертиза засвідчила, що вони містили золото, срібло, платину, паладій та мідь вартістю 5,8 млн грн.

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В обох випадках під час досудового розслідування на затримані вантажі наклали арешт.

Наразі усе арештоване майно передано до АРМА.

Стосовно посадовців митниці за процесуального керівництва прокурорів триває слідство за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

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