До 1560 євро на родину: як оформити соціальну допомогу у Бельгії — Finance.ua
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До 1560 євро на родину: як оформити соціальну допомогу у Бельгії

Особисті фінанси
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До 1560 євро на родину: як оформити соціальну допомогу у Бельгії
До 1560 євро на родину: як оформити соціальну допомогу у Бельгії
Люди, які переїхали через війну до Бельгії, отримують соціальну допомогу. ЇЇ розмір залежить від складу сім’ї, кількості дітей та їх віку.

Як отримати гроші

Подати заявку на отримання соціальної допомоги можна в найближчому центрі соціального забезпечення OCMW/CPAS.
Для цього треба мати з собою:
  • паспорт;
  • карту А або довідку Annexe 15/ Bijlage 15.
Влонтерка Любов Карпачова каже, що розмір соцдопомоги різний та залежить від муніципалітету і складу сім’ї.
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«Наприклад, вас приїхало двоє — допомога складає приблизно 750 євро на людину. Якщо ви одна і проживаєте самостійно — 1100 євро. На кожну дитину виплачують додатково від 100 до 200 євро, але це залежить від кількості дітей, їх віку. Загалом ліміт на кожну родину не більше 1560 євро. Але є дуже багато індивідуальних випадків», — зазначає вона.
Офіційно працевлаштуватися відповідно до кваліфікації можна з картою А.
Якщо ви не погоджуєтеся з рішенням центру CPAS щодо розміру соціальної допомоги, то ви можете оскаржити його в суді. Як це зробити, описано в брошурі.
У разі наявності соціальної допомоги від OCMW ви можете перебувати поза межами Бельгії не більше ніж 28 днів на рік. Про кожну поїздку за межі Бельгії треба попереджати свого соціального інспектора.
Зручно забронювати та купити квитки на автобус, літак чи поїзд можна з INFOBUS. До речі, бронь на сайті — безкоштовна. Спробуйте самі!

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За матеріалами:
Евакуація.city
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