Для України зібрали вже понад $100 мільйонів у криптовалюті — Finance.ua
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Для України зібрали вже понад $100 мільйонів у криптовалюті

Вчора 13:28Казна та Політика
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Для України зібрали вже понад $100 мільйонів у криптовалютіДля України зібрали вже понад $100 мільйонів у криптовалюті
За понад три місяці загальна сума донатів в криптоактивах перевищила 100 млн дол., із них більше 60 млн дол. надійшли в криптофонд Aid For Ukraine.
Про це віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі.
«Криптоспільнота підтримує Україну з перших днів війни, як тільки російські танки зайшли на наші території. За понад 3 місяці загальна сума донатів в криптоактивах перевищила $100 млн, із них більше $60 млн надійшли в криптофонд Aid For Ukraine», — повідомив Федоров.
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Він зазначив, що за ці кошти закуповуються автомобілі на передову, дрони та інше необхідне обладнання для наших захисників.
«Український криптобізнес також долучився до збору коштів. Блокчейн-компанія Everstake задонатила $10 млн в крипті, з яких $3,4 млн — в наш криптофонд Aid For Ukraine. Цих коштів достатньо, щоб закупити понад 5 тисяч бронежилетів, кожен з яких рятує життя наших захисників. Залучаємо технологічний світ до підтримки України і стаємо ближче до перемоги кожного дня», — зауважив Федоров.
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Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України запустило гарячу лінію для переселенців, які перебувають у країнах Європи.
Отримати безоплатну консультацію можна за номерами телефонів: 080 033 31 83 (дзвінки безоплатні на території України), +48 22 266 22 75 (міжнародний номер для дзвінків із території країн ЄС, плата за дзвінки стягується відповідно до тарифних умов оператора).

Як допомогти українській армії

За матеріалами: Укрінформ
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