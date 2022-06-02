Для України зібрали вже понад $100 мільйонів у криптовалюті — Finance.ua

Для України зібрали вже понад $100 мільйонів у криптовалюті
За понад три місяці загальна сума донатів в криптоактивах перевищила 100 млн дол., із них більше 60 млн дол. надійшли в криптофонд Aid For Ukraine.
Про це віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі.
«Криптоспільнота підтримує Україну з перших днів війни, як тільки російські танки зайшли на наші території. За понад 3 місяці загальна сума донатів в криптоактивах перевищила $100 млн, із них більше $60 млн надійшли в криптофонд Aid For Ukraine», — повідомив Федоров.
Він зазначив, що за ці кошти закуповуються автомобілі на передову, дрони та інше необхідне обладнання для наших захисників.
«Український криптобізнес також долучився до збору коштів. Блокчейн-компанія Everstake задонатила $10 млн в крипті, з яких $3,4 млн — в наш криптофонд Aid For Ukraine. Цих коштів достатньо, щоб закупити понад 5 тисяч бронежилетів, кожен з яких рятує життя наших захисників. Залучаємо технологічний світ до підтримки України і стаємо ближче до перемоги кожного дня», — зауважив Федоров.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України запустило гарячу лінію для переселенців, які перебувають у країнах Європи.
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