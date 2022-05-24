Для нас важливо, щоб світові бренди пішли з росії та прийшли в Україну — Зеленський — Finance.ua
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Для нас важливо, щоб світові бренди пішли з росії та прийшли в Україну — Зеленський

Вчора 23:00Фінтех і Картки
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Для нас важливо, щоб світові бренди пішли з росії та прийшли в Україну — ЗеленськийДля нас важливо, щоб світові бренди пішли з росії та прийшли в Україну — Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що для України важливо, щоб світові бренди та компанії пішли з російського ринку та прийшли до нашої країни.
Про це він сказав під час онлайн-спілкування в Українському домі у Давосі у форматі «питання — відповіді».
«Сьогодні вже, коли ми готуємо відновлення нашої країни після перемоги — це обов’язково відбудеться, війна закінчиться — для нас дуже важливо, щоб світові компанії, світові бренди пішли з російського ринку та прийшли до нас», — сказав Зеленський.
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Він наголосив, що це найбільша допомога, яку можуть надати Україні представники великого бізнесу.
«Це буде, по-перше, працевлаштування. По-друге, такі бренди мають бути в розвиненій країні, і саме таку ми будуємо, а третє — щось таке, мені здається, погане за те, що зробила росія, ви їм також повинні зробити. Мені здається, це справедливо», — сказав Зеленський.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: noworries
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