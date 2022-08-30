Для двох районів Києва затвердили тариф на опалення та гарячу воду — Finance.ua

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Для двох районів Києва затвердили тариф на опалення та гарячу воду

Особисті фінанси
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Для двох районів Києва затвердили тариф на опалення та гарячу воду
Для двох районів Києва затвердили тариф на опалення та гарячу воду
Влада Києва затвердила ціни на опалення та гарячу воду для ТОВ «Євро-Реконструкція», яка є оператором Дарницької ТЕЦ і постачальником послуг у Дарницькому та Дніпровському районах.
Як повідомляють в КМДА, тарифи залишили на рівні минулого опалювального сезону. Тобто тарифи як для клієнтів «Євро-Реконструкції», так і комунального підприємства «Київтеплоенерго» протягом цієї зими не зростатимуть.
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«Разом із тим, ТОВ „Євро-Реконструкція“ здійснила розрахунок економічно обґрунтованих тарифів з урахуванням зростання вартості енергоносіїв. Це є частиною необхідної процедури отримання підприємством компенсації в установленому законом порядку на рівні держави», — йдеться у заяві.
Тарифи на централізоване опалення
Для двох районів Києва затвердили тариф на опалення та гарячу воду
Тарифи на послугу з постачання теплової енергії
Для двох районів Києва затвердили тариф на опалення та гарячу воду
Тарифи на централізоване постачання гарячої води
Для двох районів Києва затвердили тариф на опалення та гарячу воду
Тарифи на послугу з постачання гарячої води
Для двох районів Києва затвердили тариф на опалення та гарячу воду
Нагадаємо, що в Україні був ухвалений закон, яким запроваджується мораторій на підвищення цін на послуги з розподілу природного газу, теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) і послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, у якому воєнний стан буде припинено або скасовано. Цим законом також встановлений механізм компенсації, яка запроваджена для теплопостачальних підприємств.
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