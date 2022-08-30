Для двох районів Києва затвердили тариф на опалення та гарячу воду — Finance.ua

Для двох районів Києва затвердили тариф на опалення та гарячу воду Вчора 12:01 — Особисті фінанси

Для двох районів Києва затвердили тариф на опалення та гарячу воду

Влада Києва затвердила ціни на опалення та гарячу воду для ТОВ «Євро-Реконструкція», яка є оператором Дарницької ТЕЦ і постачальником послуг у Дарницькому та Дніпровському районах.

Як повідомляють в КМДА , тарифи залишили на рівні минулого опалювального сезону. Тобто тарифи як для клієнтів «Євро-Реконструкції», так і комунального підприємства «Київтеплоенерго» протягом цієї зими не зростатимуть.

«Разом із тим, ТОВ „Євро-Реконструкція“ здійснила розрахунок економічно обґрунтованих тарифів з урахуванням зростання вартості енергоносіїв. Це є частиною необхідної процедури отримання підприємством компенсації в установленому законом порядку на рівні держави», — йдеться у заяві.

Тарифи на централізоване опалення

Тарифи на послугу з постачання теплової енергії

Тарифи на централізоване постачання гарячої води

Тарифи на послугу з постачання гарячої води

Нагадаємо, що в Україні був ухвалений закон, яким запроваджується мораторій на підвищення цін на послуги з розподілу природного газу, теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) і послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, у якому воєнний стан буде припинено або скасовано. Цим законом також встановлений механізм компенсації, яка запроваджена для теплопостачальних підприємств.

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