Для безперебійної роботи світлофорів під час відключень у Києві потрібно до 4 мільярдів гривень — Finance.ua
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Для безперебійної роботи світлофорів під час відключень у Києві потрібно до 4 мільярдів гривень

Казна та Політика
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Для безперебійної роботи світлофорів під час відключень у Києві потрібно до 4 мільярдів гривень
Для безперебійної роботи світлофорів під час відключень у Києві потрібно до 4 мільярдів гривень
Для підключення світлофорів у Києві до ліній критичної інфраструктури, знадобиться декілька років і бюджет від 2 до 4 мільярдів гривень.
Про це повідомила Київська міська рада у відповідь на петицію громадян.

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Згідно з повідомленням, це пов’язано зі складністю проведення організаційно-технічних заходів, таких як розробка проєктно-кошторисної документації, погодження проєктів із відповідними органами, прокладання нових ліній електроживлення та відновлення благоустрою територій.
Світлофори належать до третьої категорії електроприймачів за надійністю електропостачання, що робить їх більш вразливими до відключень. Для переведення світлофорів на першу категорію, необхідну для безперебійної роботи під час знеструмлень, потрібні зміни в державних будівельних нормах (ДБН), що не належить до компетенції Київради.
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У міськраді зазначають, що замість підключення світлофорів до ліній критичної інфраструктури, наразі в Києві встановлено понад 280 шаф резервного живлення. Ці шафи забезпечують роботу світлофорів до 24 годин у разі відключення електроенергії, а їх заряд триває до 5 годин. У 2024 році було встановлено ще 77 таких пристроїв.
Київрада додає, що продовжує роботу над питанням підвищення надійності світлофорів, однак масштабна реалізація проєкту, що передбачає підключення всіх світлофорів до першої категорії електропостачання, потребує значних змін у законодавстві та тривалого часу на впровадження.
За матеріалами:
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