Діти в ОАЕ вивчатимуть штучний інтелект у школах — Finance.ua

Діти в ОАЕ вивчатимуть штучний інтелект у школах 10.05.2025, 00:08 — Світ

Діти в ОАЕ вивчатимуть штучний інтелект у школах

Об’єднані Арабські Емірати вже цього року введуть до навчальної програми у школах курс із вивчення штучного інтелекту. Ця країна Перської затоки змагається за те, аби стати регіональним центром розвитку ШІ.

Про це пише Bloomberg.

Що вивчатимуть діти

Відповідний предмет планують почати викладати у 2025−2026 навчальному році для дітей від садочка до 12 класу.

Читайте також До 30% коду Microsoft вже створено за допомогою штучного інтелекту

Курс передбачає вивчення етичної обізнаності, а також фундаментальних концепцій та застосування ШІ в реальному світі.

ОАЕ приєднуються до групи країн, які інтегрують штучний інтелект у шкільну освіту.

Наприклад, Пекін минулого місяця оголосив про аналогічний крок щодо впровадження курсів із ШІ для учнів початкової та середньої школи в Китаї.

Розвиток ШІ в ОАЕ

ОАЕ зробили значні інвестиції в центри обробки даних, що використовуються для навчання моделей штучного інтелекту, і створили інвестиційний фонд ШІ.

Читайте також Україна використовуватиме штучний інтелект для опрацювання збитків, які завдала росія

Останній, як зазначили знайомі з проєктом джерела, може зрости до понад 100 мільярдів доларів за кілька років.

Генеральний директор OpenAI Inc. Сем Альтман заявив минулого року, що Емірати можуть слугувати світовою «регуляторною пісочницею» для тестування технологій штучного інтелекту, а згодом ініціювати глобальні правила, що обмежують їх використання.

Великі можливості приходять не у час спокою, а у моменти нестабільності. Ті, хто вміють бачити перспективу там, де інші бачать лише ризики, завжди на крок попереду. Світ змінюється — не час вагатися. Invest Talk Summit — конференція для тих, хто обирає діяти, а не чекати. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн

Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance

Дзеркало Тижня За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.