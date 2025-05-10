Діти в ОАЕ вивчатимуть штучний інтелект у школах — Finance.ua

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Діти в ОАЕ вивчатимуть штучний інтелект у школах

Світ
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Діти в ОАЕ вивчатимуть штучний інтелект у школах
Діти в ОАЕ вивчатимуть штучний інтелект у школах
Об’єднані Арабські Емірати вже цього року введуть до навчальної програми у школах курс із вивчення штучного інтелекту. Ця країна Перської затоки змагається за те, аби стати регіональним центром розвитку ШІ.
Про це пише Bloomberg.

Що вивчатимуть діти

Відповідний предмет планують почати викладати у 2025−2026 навчальному році для дітей від садочка до 12 класу.
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Курс передбачає вивчення етичної обізнаності, а також фундаментальних концепцій та застосування ШІ в реальному світі.
ОАЕ приєднуються до групи країн, які інтегрують штучний інтелект у шкільну освіту.
Наприклад, Пекін минулого місяця оголосив про аналогічний крок щодо впровадження курсів із ШІ для учнів початкової та середньої школи в Китаї.

Розвиток ШІ в ОАЕ

ОАЕ зробили значні інвестиції в центри обробки даних, що використовуються для навчання моделей штучного інтелекту, і створили інвестиційний фонд ШІ.
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Останній, як зазначили знайомі з проєктом джерела, може зрости до понад 100 мільярдів доларів за кілька років.
Генеральний директор OpenAI Inc. Сем Альтман заявив минулого року, що Емірати можуть слугувати світовою «регуляторною пісочницею» для тестування технологій штучного інтелекту, а згодом ініціювати глобальні правила, що обмежують їх використання.
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