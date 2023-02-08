"Дії" три роки. В Мінцифрі розповіли про нові послуги та головні досягнення — Finance.ua
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"Дії" три роки. В Мінцифрі розповіли про нові послуги та головні досягнення

Казна та Політика
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"Дії" три роки. В Мінцифрі розповіли про нові послуги та головні досягнення
"Дії" три роки. В Мінцифрі розповіли про нові послуги та головні досягнення
«Дії» виповнилося три роки. Зараз у застосунку доступні 14 цифрових документів і 25 послуг, на порталі — понад 90 сервісів.
Про це розповів віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, зараз застосунком Дія користуються понад 18,7 млн українців, а порталом — більше 22 млн. У роботі команди Мінцифри більш ніж десяти нових сервісів, які незабаром будуть доступні для українців.
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«Ми активно працюємо над розмитненням авто в Дії. Технічно послуга майже готова, чекаємо на закон. Крім цього, в застосунку буде доступна перереєстрація авто в Дії без походів в сервісні центри МВС. Це буде революційна послуга, адже мало країн у світі, які можуть це зробити онлайн. Загалом до кінця року ми плануємо відцифрувати 100% всіх найпопулярніших держпослуг», — зазначив Федоров.
Інфографіка: Мінцифри
Інфографіка: Мінцифри
Він додав, що «Дія» стала затребуваним українським продуктом для експорту. Естонія вже впроваджує державний застосунок mRiik на базі Дії. Мінцифра також комунікує з країнами Європи, Африки та Азії.
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«Головний пріоритет для нашої команди — створити найкращий у світі сервіс для українців, а вже потім ділитися досвідом з іншими країнами. Тому експорт Дії — це додаткова робота для нашої команди. Інші країни цікавляться цифровими документами, послугами, законами, які ми приймаємо, сервісами для трансформації реєстрів, кібербезпекою. Адже в умовах війни цифрова держава функціонує і майже щотижня ми запускаємо нові сервіси», — додав Федоров.
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Також міністр нагадав, що «Дія» не зберігає персональні дані користувачів. Дію створювали в 2019-2020 роках під час війни. Тому архітектура побудована, враховуючи всі ризики і можливі загрози.

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За матеріалами:
Finance.ua
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