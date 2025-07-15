Деякі продукти в Україні зросли у ціні на майже 200%: що найбільше подорожчало за рік — Finance.ua
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Деякі продукти в Україні зросли у ціні на майже 200%: що найбільше подорожчало за рік

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Деякі продукти в Україні зросли у ціні на майже 200%: що найбільше подорожчало за рік
Деякі продукти в Україні зросли у ціні на майже 200%: що найбільше подорожчало за рік
У червні 2025 року продукти харчування в Україні суттєво подорожчали — деякі на 150−190%.
Про це свідчать дані Держстату щодо середніх споживчих цін. У порівнянні з червнем 2024 року найбільше зросли в ціні овочі, олія, яйця та м’ясо.

Що найбільше зросло у ціні

Серед усіх продуктів абсолютним рекордсменом стали яблука, які зросли у ціні на 195,5% - з з 26,9 грн/кг до 29,5 грн/кг.
Також до продуктів, що найбільше зросли у ціні, потрапила капуста білокачанна: за рік вона додала у ціні 150% — з 11,3 грн/кг до 28,2 грн/кг.
Серед овочів також суттєво зросли ціни на:
  • моркву — на 67% (з 29,8 грн до 49,7 грн/кг);
  • цибулю — на 28% (з 24,4 грн до 31,3 грн/кг);
  • буряк — на 36% (з 32,9 грн до 44,8 грн/кг;
  • картоплю — на 22% (з 28,4 грн до 34,7грн/кг).
Деякі продукти в Україні зросли у ціні на майже 200%: що найбільше подорожчало за рік

Як змінилися ціни на м’ясо та яйця

  • філе куряче зросло на 35% — з 158 до 214 грн/кг;
  • яловичина — на 30% (з 269 до 323 грн/кг);
  • свинина — на 35% (з 175 доо 238 грн/кг);
  • яйця — з 33 до 53,6 грн за десяток, що означає зростання на 62%.
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Інші популярні продукти також не залишилися стабільними. Зокрема, соняшникова олія зросла з 58,8 до 80,6 грн/л, молоко — з 38,7 до 47,2 грн за літр (+21,8%), а масло вершкове — з 80,5 до 107,4 грн за 200 г.

Що подорожчало найменше

Серед усіх проаналізованих Держстатом продуктів, найменше зростання цін спостерігалося на сало (+7,4%) та цукор (+8,2%). Також незначно подорожчали молочні суміші для дитячого харчування — лише на 6,3%.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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