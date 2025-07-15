Деякі продукти в Україні зросли у ціні на майже 200%: що найбільше подорожчало за рік — Finance.ua

Деякі продукти в Україні зросли у ціні на майже 200%: що найбільше подорожчало за рік Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Деякі продукти в Україні зросли у ціні на майже 200%: що найбільше подорожчало за рік

У червні 2025 року продукти харчування в Україні суттєво подорожчали — деякі на 150−190%.

Про це свідчать дані Держстату щодо середніх споживчих цін. У порівнянні з червнем 2024 року найбільше зросли в ціні овочі, олія, яйця та м’ясо.

Що найбільше зросло у ціні

Серед усіх продуктів абсолютним рекордсменом стали яблука, які зросли у ціні на 195,5% - з з 26,9 грн/кг до 29,5 грн/кг.

Також до продуктів, що найбільше зросли у ціні, потрапила капуста білокачанна: за рік вона додала у ціні 150% — з 11,3 грн/кг до 28,2 грн/кг.

Серед овочів також суттєво зросли ціни на:

моркву — на 67% (з 29,8 грн до 49,7 грн/кг);

цибулю — на 28% (з 24,4 грн до 31,3 грн/кг);

буряк — на 36% (з 32,9 грн до 44,8 грн/кг;

картоплю — на 22% (з 28,4 грн до 34,7грн/кг).

Як змінилися ціни на м’ясо та яйця

філе куряче зросло на 35% — з 158 до 214 грн/кг;

яловичина — на 30% (з 269 до 323 грн/кг);

свинина — на 35% (з 175 доо 238 грн/кг);

яйця — з 33 до 53,6 грн за десяток, що означає зростання на 62%.

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Інші популярні продукти також не залишилися стабільними. Зокрема, соняшникова олія зросла з 58,8 до 80,6 грн/л, молоко — з 38,7 до 47,2 грн за літр (+21,8%), а масло вершкове — з 80,5 до 107,4 грн за 200 г.

Що подорожчало найменше

Серед усіх проаналізованих Держстатом продуктів, найменше зростання цін спостерігалося на сало (+7,4%) та цукор (+8,2%). Також незначно подорожчали молочні суміші для дитячого харчування — лише на 6,3%.

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