Детройтська трійка: скільки заробляють топ-менеджери автомобільних компаній — Finance.ua
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Детройтська трійка: скільки заробляють топ-менеджери автомобільних компаній

Технології&Авто
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Детройтська трійка: скільки заробляють топ-менеджери автомобільних компаній
Детройтська трійка: скільки заробляють топ-менеджери автомобільних компаній
Найбільш високооплачуваною серед гендиректорів Детройтської трійки стала керівниця GM. Компенсаційний пакет гендиректора General Motors Co., Мері Барри, за 2024 рік збільшився на 5,9% порівняно з попереднім роком і склав $29,5 млн.
Таким чином, у 2024 році Барра стала найбільш високооплачуваною серед генеральних директорів Детройтської трійки, якщо не враховувати виплати при звільненні Карлосу Таваресу (Stellantis). Адже минулого року винагорода Тавареса, який залишив компанію в грудні, склала $24 млн, а вихідна допомога — $12,5 млн.
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За оцінками GM, у 2024 році середня винагорода працівника компанії становила $95 111, порівняно з $91 778 у 2023 році.
Зазначимо, як пише Reuters, General Motors (GM) у 2024 році продала у США приблизно 2,7 мільйона автомобілів у США, що на 4,3% більше, ніж у 2023 році.
У свою чергу Ford Motor Company реалізувала 2,08 мільйона автомобілів у США, що також на 4% більше, ніж у 2023році.
За матеріалами:
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