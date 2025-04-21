Детройтська трійка: скільки заробляють топ-менеджери автомобільних компаній — Finance.ua

Детройтська трійка: скільки заробляють топ-менеджери автомобільних компаній Сьогодні 03:37 — Технології&Авто

Детройтська трійка: скільки заробляють топ-менеджери автомобільних компаній

Найбільш високооплачуваною серед гендиректорів Детройтської трійки стала керівниця GM. Компенсаційний пакет гендиректора General Motors Co., Мері Барри, за 2024 рік збільшився на 5,9% порівняно з попереднім роком і склав $29,5 млн.

Таким чином, у 2024 році Барра стала найбільш високооплачуваною серед генеральних директорів Детройтської трійки, якщо не враховувати виплати при звільненні Карлосу Таваресу (Stellantis). Адже минулого року винагорода Тавареса, який залишив компанію в грудні, склала $24 млн, а вихідна допомога — $12,5 млн.

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Гендиректор Ford Motor Co. Джим Фарлі отримав майже $24,9 млн загальної компенсації за 2024 рік.

За оцінками GM, у 2024 році середня винагорода працівника компанії становила $95 111, порівняно з $91 778 у 2023 році.

Зазначимо, як пише Reuters, General Motors (GM) у 2024 році продала у США приблизно 2,7 мільйона автомобілів у США, що на 4,3% більше, ніж у 2023 році.

У свою чергу Ford Motor Company реалізувала 2,08 мільйона автомобілів у США, що також на 4% більше, ніж у 2023році.

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