Десятки вакансій на одного працівника: у МОН назвали найдефіцитніші спеціальності Сьогодні 16:07

У МОН назвали найдефіцитніші спеціальності на ринку праці

В Україні найбільше бракує операторів верстатів з числовим програмним керуванням, верстатників та електромонтерів. Роботодавці готові пропонувати таким спеціалістам дедалі вищі зарплати, а кількість вакансій значно перевищує число претендентів.

Про це розповів заступник міністра освіти та науки Дмитро Завгородній в інтерв’ю «РБК-Україна».

Які спеціальності найбільш затребувані

За словами Завгороднього, попит на технічні професії залишається високим, тоді як кількість охочих навчатися за цими напрямами недостатня.

«Є напрямки, на які ми радили б звернути увагу, попит на них недостатній. В них ми багато інвестуємо. Там умови навчання стають дедалі кращими, привабливішими. Це майбутні оператори верстатів з числовим програмним керуванням або верстатники широкого профілю та електромонтери і все, що пов’язано з електричною інженерією. Ці напрямки надзвичайно важливі для української промисловості», — сказав Завгородній.

Він зазначає, що саме за цими спеціальностями дефіцит на ринку праці зараз найбільший, і там зарплати зростають найшвидше з усіх інших спеціальностей професійної освіти. На окремі вакансії припадають десятки пропозицій роботи на одного кандидата.

Також Загородній додає, що більшість навчальних закладів, які готують верстатників, уже оснащені сучасним обладнанням.

Як компанії заохочують спеціалістів

Після завершення навчання випускники часто отримують пропозиції роботи не лише у своєму регіоні. Підприємства, насамперед з оборонно-промислового комплексу, готові оплачувати молодим спеціалістам житло, харчування та переїзд до місця роботи.

«Представники компаній їздять по всіх наших закладах по всій Україні, пропонують переїхати в ті міста, де їхнє виробництво, і повністю забезпечують молодих фахівців не лише роботою, а й усіма побутовими умовами, так що не треба на це витрачати навіть свою зарплату», — сказав Завгородній.

Раніше Finance.ua писав , що після завершення війни найактивніше в Україні розвиватимуться ІТ, енергетика, машинобудування та інші технологічні напрямки.

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