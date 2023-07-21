Десятку найпопулярніших авто в Європі вперше очолив електрокар: рейтинг — Finance.ua
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Десятку найпопулярніших авто в Європі вперше очолив електрокар: рейтинг

Технології&Авто
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Десятку найпопулярніших авто в Європі вперше очолив електрокар: рейтинг
Десятку найпопулярніших авто в Європі вперше очолив електрокар: рейтинг
Уперше в історії європейського авторинку лідером за підсумками півріччя стала електрична модель. За результатами 6 місяців 2023 року на перше місце вийшов кросовер Tesla Model Y. Про це свідчить статистика організації ACEA.
Електромобіль Tesla Model Y знайшов 125 144 покупців в Європі — на 211,7% більше, ніж за перше півріччя 2022 року (40 147 шт.). Тільки за червень у Європі було придбано 29 764 Model Y.
Електрокросовер Tesla випередив Dacia Sandero, Opel/Vauxhall Corsa та Volkswagen T-Roc. Примітно, що це найдорожча модель у четвірці лідерів.
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Перше півріччя нинішнього року виявилося дуже успішним для галузі. Продажі авто в Європі зросли на 17,6% — загалом реалізовано майже 6,6 мільйона нових легкових машин. Із них 938 912 шт. — електромобілі: цей сегмент зріс одразу на 46% порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Це свідчить про те, що авторинок Європи на порозі великих змін.
Серед автоконцернів лідерство на європейському ринку зберігає Volkswagen Group. Друге місце залишається в Stellantis, а на третє піднявся Renault Group. Примітно, що Tesla посіла лише 9 позицію.

Найпопулярніші автовиробники в Європі за 2023 рік:

  1. Volkswagen Group — 1 701 866 проданих авто.
  2. Stellantis — 1 145 815.
  3. Renault Group — 648 467.
  4. Hyundai — 575 432.
  5. Toyota — 450 341.
  6. BMW Group — 445 440.
  7. Mercedes-Benz — 352 563.
  8. Ford Motor — 275 692.
  9. Tesla — 186 066.
  10. Nissan — 148 340.
Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
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