Десятку найпопулярніших авто в Європі вперше очолив електрокар: рейтинг — Finance.ua

Десятку найпопулярніших авто в Європі вперше очолив електрокар: рейтинг 21.07.2023, 00:04 — Технології&Авто

Десятку найпопулярніших авто в Європі вперше очолив електрокар: рейтинг

Уперше в історії європейського авторинку лідером за підсумками півріччя стала електрична модель. За результатами 6 місяців 2023 року на перше місце вийшов кросовер Tesla Model Y. Про це свідчить статистика організації ACEA.

Електромобіль Tesla Model Y знайшов 125 144 покупців в Європі — на 211,7% більше, ніж за перше півріччя 2022 року (40 147 шт.). Тільки за червень у Європі було придбано 29 764 Model Y.

Електрокросовер Tesla випередив Dacia Sandero, Opel/Vauxhall Corsa та Volkswagen T-Roc. Примітно, що це найдорожча модель у четвірці лідерів.

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Перше півріччя нинішнього року виявилося дуже успішним для галузі. Продажі авто в Європі зросли на 17,6% — загалом реалізовано майже 6,6 мільйона нових легкових машин. Із них 938 912 шт. — електромобілі: цей сегмент зріс одразу на 46% порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Це свідчить про те, що авторинок Європи на порозі великих змін.

Серед автоконцернів лідерство на європейському ринку зберігає Volkswagen Group. Друге місце залишається в Stellantis, а на третє піднявся Renault Group. Примітно, що Tesla посіла лише 9 позицію.

Найпопулярніші автовиробники в Європі за 2023 рік:

Volkswagen Group — 1 701 866 проданих авто. Stellantis — 1 145 815. Renault Group — 648 467. Hyundai — 575 432. Toyota — 450 341. BMW Group — 445 440. Mercedes-Benz — 352 563. Ford Motor — 275 692. Tesla — 186 066. Nissan — 148 340.

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