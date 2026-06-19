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Дешевший, ніж Duster: Nissan випустив доступний кросовер (фото)

Технології&Авто
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Nissan Kicks з гібридною силовою установкою e-Power
Nissan Kicks з гібридною силовою установкою e-Power
Доступний кросовер Nissan Kicks отримав економну гібридну модифікацію e-Power. Її можна обрати у новому позашляховому виконанні Rock Creek.
Лінійку Nissan Kicks другого покоління розширили в Японії. Ціна гібрида e-Power стартує з 2 999 700 єн ($18 700), тобто він доступніший за Duster. Подробиці новинки розкрили на сайті японського автовиробника.
Дешевший, ніж Duster: Nissan випустив доступний кросовер (фото)

Оснащення та характеристики

Новий Nissan Kicks e-Power у базовому виконанні оснащений 143-сильним електромотором та 1,4-літровим бензиновим двигуном потужністю 98 к. с., який виконує роль генератора.
Середня витрата пального становить 3,9 л на 100 км. У повнопривідній модифікації e-4ORCE додається ще один 68-сильний електромотор на задній вісі.
Позашляховий кросовер Nissan Kicks Rock Creek можна відрізнити за вираженим пластиковим обвісом, захистом днища та червоним декором. Крім того, він отримав особливі колісні диски та шини з вищим профілем, а його салон оздоблений водостійкими матеріалами з контрастною червоною прострочкою.
Дешевший, ніж Duster: Nissan випустив доступний кросовер (фото)
Новий Nissan Kicks Rock Creek пропонуватимуть як із переднім, так і з повним приводом. Він вийде на ринок до кінця року та коштуватиме приблизно 4−4,3 млн єн ($25 000 — 26 800).
За матеріалами:
Фокус
АвтоГібрид
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