Дешевший, ніж Duster: Nissan випустив доступний кросовер (фото) Сьогодні 02:54 — Технології&Авто

Nissan Kicks з гібридною силовою установкою e-Power

Доступний кросовер Nissan Kicks отримав економну гібридну модифікацію e-Power. Її можна обрати у новому позашляховому виконанні Rock Creek.

Лінійку Nissan Kicks другого покоління розширили в Японії. Ціна гібрида e-Power стартує з 2 999 700 єн ($18 700), тобто він доступніший за Duster. Подробиці новинки розкрили на сайті японського автовиробника.

Оснащення та характеристики

Новий Nissan Kicks e-Power у базовому виконанні оснащений 143-сильним електромотором та 1,4-літровим бензиновим двигуном потужністю 98 к. с., який виконує роль генератора.

Середня витрата пального становить 3,9 л на 100 км. У повнопривідній модифікації e-4ORCE додається ще один 68-сильний електромотор на задній вісі.

Позашляховий кросовер Nissan Kicks Rock Creek можна відрізнити за вираженим пластиковим обвісом, захистом днища та червоним декором. Крім того, він отримав особливі колісні диски та шини з вищим профілем, а його салон оздоблений водостійкими матеріалами з контрастною червоною прострочкою.

Новий Nissan Kicks Rock Creek пропонуватимуть як із переднім, так і з повним приводом. Він вийде на ринок до кінця року та коштуватиме приблизно 4−4,3 млн єн ($25 000 — 26 800).

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