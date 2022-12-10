Дешеві квартири в Україні закінчились: чому продавці не поспішають знижувати ціни — Finance.ua

Дешеві квартири в Україні закінчились: чому продавці не поспішають знижувати ціни Сьогодні 17:00 — Нерухомість

Ціни на квартири в Україні, попри війну та проблеми з електрикою, особливо не знижуються. Причина — хвиля паніки вщухла.

Саме тому забудовники та продавці не поспішають знижувати ціни, розповів голова комітету Асоціації фахівців із нерухомості України Едуард Бразас, передає UBR.ua.

Він зазначив: у зв’язку із цим дешево купити квартиру вже не вийде.

«Всі ті, хто хотів продати терміново і був готовий поступатися, вже закінчилися. Хвиля паніки вщухла, і сьогодні продавці не поспішають знижувати ціни», — підкреслив Бразас.

Водночас, за даними M2bomber , за останні пів року квадратний метр на вторинному ринку столиці подорожчав на 5306 грн. Ціна зросла із 45 681 грн до 50 987 грн.

За місяць же здорожчання хоч і не стало таким значним, але показовим є сам його факт. Із 8 листопада по 8 грудня «квадрат» у київських квартирах зріс у ціні на 270 грн — із 50 717 грн до 50 987 грн.

Як подорожчав квадратний метр на вторинному ринку житла у Києві., ua.m2bomber.com

Довідка Finance.ua:

як свідчать дані Dom.Ria, на вторинному ринку фіксується зростання кількості пропозицій, яке супроводжується певним збільшенням ціни. У більшості областей України спостерігається зростання вартості вторинного житла. Найвища середня ціна однокімнатної квартири зафіксована у Києві — 93 526 доларів США, що на 8,7% вище, ніж у жовтні;

ринок новобудов продовжує відновлюватись: відділи продажів працюють, житло продовжує переходи до етапу вводу в експлуатацію. Середня вартість квадратного метра потроху йде вгору. Середня ціна за м² на кінець листопада в 1-кімнатній квартирі у Києві становить 46 425 грн. У порівнянні із жовтнем, відбулось зростання ціни на 2,57%.

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