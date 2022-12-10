Дешеві квартири в Україні закінчились: чому продавці не поспішають знижувати ціни — Finance.ua

Дешеві квартири в Україні закінчились: чому продавці не поспішають знижувати ціни
Ціни на квартири в Україні, попри війну та проблеми з електрикою, особливо не знижуються. Причина — хвиля паніки вщухла.
Саме тому забудовники та продавці не поспішають знижувати ціни, розповів голова комітету Асоціації фахівців із нерухомості України Едуард Бразас, передає UBR.ua.
Він зазначив: у зв’язку із цим дешево купити квартиру вже не вийде.
«Всі ті, хто хотів продати терміново і був готовий поступатися, вже закінчилися. Хвиля паніки вщухла, і сьогодні продавці не поспішають знижувати ціни», — підкреслив Бразас.
Водночас, за даними M2bomber, за останні пів року квадратний метр на вторинному ринку столиці подорожчав на 5306 грн. Ціна зросла із 45 681 грн до 50 987 грн.
За місяць же здорожчання хоч і не стало таким значним, але показовим є сам його факт. Із 8 листопада по 8 грудня «квадрат» у київських квартирах зріс у ціні на 270 грн — із 50 717 грн до 50 987 грн.
Довідка Finance.ua:
- як свідчать дані Dom.Ria, на вторинному ринку фіксується зростання кількості пропозицій, яке супроводжується певним збільшенням ціни. У більшості областей України спостерігається зростання вартості вторинного житла. Найвища середня ціна однокімнатної квартири зафіксована у Києві — 93 526 доларів США, що на 8,7% вище, ніж у жовтні;
- ринок новобудов продовжує відновлюватись: відділи продажів працюють, житло продовжує переходи до етапу вводу в експлуатацію. Середня вартість квадратного метра потроху йде вгору. Середня ціна за м² на кінець листопада в 1-кімнатній квартирі у Києві становить 46 425 грн. У порівнянні із жовтнем, відбулось зростання ціни на 2,57%.
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