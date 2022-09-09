Держстат оцінив падіння економіки України під час війни — Finance.ua

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Держстат оцінив падіння економіки України під час війни

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Державна служба статистики оприлюднила першу оцінку реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в II кварталі 2022 року. Економіка впала на 37,2% порівняно з аналогічним періодом 2021 року.
Про це повідомляє Держстат.
У той же час, в порівнянні з I кварталом 2022 року (з урахуванням сезонного фактора) падіння склало 19,1%.
За оцінкою Держстату, ВВП I кварталі спостерігалося падіння ВВП на 15,1%.
Держстат оцінив падіння економіки України під час війни
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За підсумками першого кварталу ВВП Українизнизився більш ніж на 15%. Падіння економіки у другому кварталі, за оцінками НБУ, становило близько 40%.
Бізнес і звичайні українці помалу відійшли від першого шоку та пристосовуються до діяльності в умовах війни. Підприємства вже почали відновлювати виробництво, а також подекуди запускають нові проєкти.
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Аграрії, попри усі складнощі, провели посівну навесні й приступили до жнив. З кожним місяцем зростають і поставки української продукції за кордон.
Частина людей, що виїздили на початку війни, повернулися в Україну. Все це пожвавлює внутрішній попит, що є доброю ознакою для економіки.
Міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує падіння економіки України у 2022 році на 40%. І перспективи відновлення поки неясні.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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