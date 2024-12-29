Передача авто у дарунок: алгоритм дій — Finance.ua

Передача авто у дарунок: алгоритм дій Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Передача авто у дарунок: алгоритм дій

Серед громадян спостерігається попит на перереєстрацію транспортного засобу за договором дарування. Тобто передача авто відбувається безоплатно та у дарунок.

З початку 2024 року станом на зараз у сервісних центрах МВС проведено понад 36,5 тисяч операцій за договором дарування. Найбільше з них з легковими автомобілями — понад 31 тисяча, з вантажними авто — майже 4 тисячі, мотоциклами — більш як 350 та автобусами — 155 таких операцій. Як скористатись послугою — нагадали у Головному сервісному центрі МВС.

Громадяни мають можливість безоплатно передати в дарунок рухоме майно членам своєї родини. Якщо транспортний засіб дарується члену сім’ї першого або другого ступеня спорідненості, податок не сплачується. До першого ступеня спорідненості належать батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. До другого ступеня спорідненості — рідні брати та сестри, баба та дід з боку матері й з боку батька, онуки.

Фізичні особи, які не є членами родини першого та другого ступенів споріднення, згідно з Податковим кодексом України , сплачують податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% від вартості будь-якого подарунка та 5% військового збору. Нерезиденти мають сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та 5% військового збору.

Як перереєструвати транспортний засіб

Перереєстрація транспортного засобу за договором дарування в сервісному центрі МВС відбувається швидко та зручно і в день надання послуги. З собою необхідно взяти перелік документів:

паспорт громадянина України;

копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення до сервісного центру МВС не обдаровуваного або не дарувальника);

документ, що підтверджує ступінь спорідненості (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Звертаємо увагу, якщо особа вже має в наявності нотаріально посвідчений договір дарування, необхідно звернутися до сервісного центру МВС. До основного переліку документів необхідно також взяти нотаріально посвідчений договір дарування.

Читайте також ТОП-10 світових автовиробників за продажами

Нагадуємо, що перед відвідуванням сервісного центру МВС, необхідно взяти талон на отримання послуги. Він доступний онлайн — на офіційному вебсайті в розділі Е-запис , а також у терміналі, що розташований у приміщенні сервісного центру МВС.

Детальна інформація щодо оформлення договору дарування розміщена на сайті ГСЦ МВС за посиланням

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.