НБУ розповів, як почувається економіка України (інфографіка) — Finance.ua

НБУ розповів, як почувається економіка України (інфографіка) Вчора 20:04 — Казна та Політика

Перші місяці війни були надзвичайно складними для економіки. Багато бізнесів зупинилися або суттєво скоротили виробництво, деякі великі підприємства, наприклад Кременчуцький нафтопереробний завод або "Азовстальˮ, були знищені фізично. Крім того, блокада Чорного моря серйозно ускладнила експорт аграрної та металургійної продукції (це основна група товарів, які експортує Україна). У результаті інвестиції в економіку зменшилися, нові проєкти були призупинені.

Про це йдеться в матеріалі НБУ.

Населення суттєво скоротило витрати на непершочергові товари та послуги. Кілька мільйонів українців, переважно жінок з дітьми, виїхали за кордон. Як наслідок, зменшився споживчий попит на товари та послуги загалом.

Уряд вжив низку заходів, щоб підтримати економіку. Зокрема, знижено податки, надано фінансову підтримку вимушеним переселенцям, підприємствам та їх працівникам, спрощено деякі бюрократичні перепони для бізнесу та організовано допомогу з переїздом у безпечніші регіони.

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Зі свого боку, Національний банк зафіксував курс гривні, щоб запобігти паніці та втримати інфляцію під контролем, а також забезпечив стабільну роботу банків і системи безготівкових розрахунків.

Ці заходи пом’якшили негативний вплив війни. Втім, вони не могли врятувати економіку від стрімкого падіння. За підсумками першого кварталу ВВП України знизився більш ніж на 15%. Падіння економіки у другому кварталі, за оцінками НБУ, становило близько 40%.

Бізнес і звичайні українці помалу відійшли від першого шоку та пристосовуються до діяльності в умовах війни. Підприємства вже почали відновлювати виробництво, а також подекуди запускають нові проєкти. Аграрії, попри усі складнощі, провели посівну навесні й приступили до жнив. З кожним місяцем зростають і поставки української продукції за кордон. Частина людей, що виїздили на початку війни, повернулися в Україну. Все це пожвавлює внутрішній попит, що є доброю ознакою для економіки.

Чого ж очікувати далі?

Через понесені внаслідок війни втрати економіка не зможе відновитися швидко, адже знищено та пошкоджено багато підприємств та інфраструктурних об’єктів (мостів, доріг, колій, мереж). До того ж поки триває війна бізнес обережно вкладатиме кошти у свій розвиток, а споживання населення залишатиметься стриманим. Ураховуючи це, НБУ очікує, що за підсумками року економіка скоротиться приблизно на третину.

За умови завершення активної фази бойових дій до кінця поточного року і повного розблокування морських портів економіка почне відновлюватися в наступні роки і зростатиме на рівні 5-6% на рік.

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