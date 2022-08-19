НБУ зобов’язав небанки розкривати більше інформації для клієнтів — Finance.ua

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НБУ зобов’язав небанки розкривати більше інформації для клієнтів

Фондовий ринок
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НБУ зобов’язав небанки розкривати більше інформації для клієнтів
НБУ зобов’язав небанки розкривати більше інформації для клієнтів
З 19 серпня небанківські надавачі платіжних послуг повинні розкривати більше інформації в публічному доступі.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
«Національний банк визначив вимоги до порядку та обсягу інформації, що підлягає розкриттю небанківськими надавачами платіжних послуг на власних вебсайтах (вебсторінках), у місцях надання послуг та на вимогу користувачів», — сказано в повідомленні.
Для чого це необхідно:
  • це зроблено з метою імплементації нового Закону України «Про платіжні послуги» та забезпечення прозорості на ринку небанківських фінансових послуг;
  • такий крок дозволить користувачам отримати всю необхідну інформацію про надавача платіжної послуги, а отже й ухвалити виважене рішення про співпрацю.
Які дані розкриватимуть небанківські надавачі платіжних послуг:
  • власні реєстраційні дані та контактну інформацію;
  • відомості про отримані ліцензії;
  • інформацію про платіжні послуги, що надаються користувачам;
  • відомості про участь у платіжних системах, виконання функцій оператора платіжної системи тощо.
Крім того, для користувачів буде доступною інформація щодо відокремлених підрозділів та комерційних агентів небанківських надавачів платіжних послуг.
Обов’язковою для розкриття також є річна фінансова та консолідована фінансова звітність, підтверджена незалежним аудитором разом із його звітом. Для небанківських надавачів платіжних послуг, утворених у формі акціонерного товариства, підлягатиме оприлюдненню звіт про корпоративне управління.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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