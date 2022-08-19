НБУ зобов’язав небанки розкривати більше інформації для клієнтів — Finance.ua

НБУ зобов’язав небанки розкривати більше інформації для клієнтів Вчора 11:29 — Фондовий ринок

НБУ зобов’язав небанки розкривати більше інформації для клієнтів

З 19 серпня небанківські надавачі платіжних послуг повинні розкривати більше інформації в публічному доступі.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

«Національний банк визначив вимоги до порядку та обсягу інформації, що підлягає розкриттю небанківськими надавачами платіжних послуг на власних вебсайтах (вебсторінках), у місцях надання послуг та на вимогу користувачів», — сказано в повідомленні.

Для чого це необхідно:

це зроблено з метою імплементації нового Закону України «Про платіжні послуги» та забезпечення прозорості на ринку небанківських фінансових послуг;

такий крок дозволить користувачам отримати всю необхідну інформацію про надавача платіжної послуги, а отже й ухвалити виважене рішення про співпрацю.

Які дані розкриватимуть небанківські надавачі платіжних послуг:

власні реєстраційні дані та контактну інформацію;

відомості про отримані ліцензії;

інформацію про платіжні послуги, що надаються користувачам;

відомості про участь у платіжних системах, виконання функцій оператора платіжної системи тощо.

Крім того, для користувачів буде доступною інформація щодо відокремлених підрозділів та комерційних агентів небанківських надавачів платіжних послуг.

Обов’язковою для розкриття також є річна фінансова та консолідована фінансова звітність, підтверджена незалежним аудитором разом із його звітом. Для небанківських надавачів платіжних послуг, утворених у формі акціонерного товариства, підлягатиме оприлюдненню звіт про корпоративне управління.

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