НБУ зобов’язав небанки розкривати більше інформації для клієнтів — Finance.ua

НБУ зобов’язав небанки розкривати більше інформації для клієнтів
З 19 серпня небанківські надавачі платіжних послуг повинні розкривати більше інформації в публічному доступі.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
«Національний банк визначив вимоги до порядку та обсягу інформації, що підлягає розкриттю небанківськими надавачами платіжних послуг на власних вебсайтах (вебсторінках), у місцях надання послуг та на вимогу користувачів», — сказано в повідомленні.
Для чого це необхідно:
- це зроблено з метою імплементації нового Закону України «Про платіжні послуги» та забезпечення прозорості на ринку небанківських фінансових послуг;
- такий крок дозволить користувачам отримати всю необхідну інформацію про надавача платіжної послуги, а отже й ухвалити виважене рішення про співпрацю.
Які дані розкриватимуть небанківські надавачі платіжних послуг:
- власні реєстраційні дані та контактну інформацію;
- відомості про отримані ліцензії;
- інформацію про платіжні послуги, що надаються користувачам;
- відомості про участь у платіжних системах, виконання функцій оператора платіжної системи тощо.
Крім того, для користувачів буде доступною інформація щодо відокремлених підрозділів та комерційних агентів небанківських надавачів платіжних послуг.
Обов’язковою для розкриття також є річна фінансова та консолідована фінансова звітність, підтверджена незалежним аудитором разом із його звітом. Для небанківських надавачів платіжних послуг, утворених у формі акціонерного товариства, підлягатиме оприлюдненню звіт про корпоративне управління.
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