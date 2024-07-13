Держпідприємства забезпечили кожну 5 гривню доходів державного бюджету в червні — Finance.ua
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Держпідприємства забезпечили кожну 5 гривню доходів державного бюджету в червні

Казна та Політика
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Держпідприємства забезпечили кожну 5 гривню доходів державного бюджету в червні
Держпідприємства забезпечили кожну 5 гривню доходів державного бюджету в червні
За даними Державної казначейської служби, за червень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 138,0 млрд гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
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Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:
  • 37,1 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
  • 29,1 млрд грн — дивідендів та частина чистого прибутку;
  • 19,6 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 32,4 млрд, відшкодовано — 12,8 млрд грн);
  • 18,0 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
  • 17,3 млрд грн — акцизного податку;
  • 5,5 млрд грн — податку на прибуток підприємств;
  • 3,7 млрд грн — ввізного та вивізного мита;
  • 3,4 млрд грн — рентної плати за користування надрами.
При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 112,1%, Державною митною службою — 99,2%.
Держпідприємства забезпечили кожну 5 гривню доходів державного бюджету в червні
У цілому, за підсумками червня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 240,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
Нагадаємо, за даними Держказначейства і Мінфіну, кожна третя гривня в доходах державного бюджету взята в борг за підсумками січня-жовтня.
За матеріалами:
Finance.ua
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