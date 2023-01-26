Держекоінспекція назвала суму збитків довкіллю через війну — Finance.ua
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Держекоінспекція назвала суму збитків довкіллю через війну

Казна та Політика
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Держекоінспекція назвала суму збитків довкіллю через війну
Держекоінспекція назвала суму збитків довкіллю через війну
За 11 місяців війни російська агресія завдала збитків довкіллю України на суму понад 1 трильйон 743 мільярди гривень.
Про це заявили в Держекоінспекції.
Цифри розраховані за методиками, які визначають розмір шкоди, завданої земельним, водним ресурсам та атмосферному повітрю.
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Загальна сума збитків забруднення ґрунтів та засмічення земель становить понад 688 мільярдів гривень.
За забруднення атмосферного повітря загальна сума збитків — 998 мільярдів гривень. А за засмічення водних ресурсів розрахована шкода понад 56 мільйонів гривень.
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Територіальні та міжрегіональні територіальні органи Держекоінспекції з 24 лютого по 24 січня повномасштабного вторгнення зафіксували та розрахували кількісний показник шкоди, завданої окупантами:
  • 280 904 м2 — грунтів забруднено небезпечними речовинами;
  • 12 277 512 м2 — земель засмічено залишками знищених об’єктів та боєприпасів;
  • 686 816 т — нафтопродуктів згоріло під час обстрілів, забруднивши атмосферне повітря небезпечними речовинами;
  • 33 132 га — лісів та інших насаджень випалено ракетами та снарядами, деякі з них можливо відновлюватимуться протягом десятка років, і це за найоптимістичніших розрахунків, решта — втрачені назавжди;
  • 1 063 947 м2 — об’єктів, у тому числі критичної інфраструктури, знищено, їх залишки спричинили шкоду довкіллю;
  • 1597 т — маса забруднюючих речовин, що потрапили у водні об’єкти;
  • 2 903 513 кг — маса сторонніх предметів, матеріалів, відходів та/або інших речовин, які потрапили у водні об’єкти;
  • 410 150 000,000 м3 — обсяг забраної/використаної води самовільно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
borgexpert
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