Держекоінспекція назвала суму збитків довкіллю через війну — Finance.ua

Держекоінспекція назвала суму збитків довкіллю через війну Сьогодні 12:43 — Казна та Політика

Держекоінспекція назвала суму збитків довкіллю через війну

За 11 місяців війни російська агресія завдала збитків довкіллю України на суму понад 1 трильйон 743 мільярди гривень.

Про це заявили в Держекоінспекції.

Цифри розраховані за методиками, які визначають розмір шкоди, завданої земельним, водним ресурсам та атмосферному повітрю.

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Загальна сума збитків забруднення ґрунтів та засмічення земель становить понад 688 мільярдів гривень.

За забруднення атмосферного повітря загальна сума збитків — 998 мільярдів гривень. А за засмічення водних ресурсів розрахована шкода понад 56 мільйонів гривень.

Територіальні та міжрегіональні територіальні органи Держекоінспекції з 24 лютого по 24 січня повномасштабного вторгнення зафіксували та розрахували кількісний показник шкоди, завданої окупантами:

280 904 м2 — грунтів забруднено небезпечними речовинами;

12 277 512 м2 — земель засмічено залишками знищених об’єктів та боєприпасів;

686 816 т — нафтопродуктів згоріло під час обстрілів, забруднивши атмосферне повітря небезпечними речовинами;

33 132 га — лісів та інших насаджень випалено ракетами та снарядами, деякі з них можливо відновлюватимуться протягом десятка років, і це за найоптимістичніших розрахунків, решта — втрачені назавжди;

1 063 947 м2 — об’єктів, у тому числі критичної інфраструктури, знищено, їх залишки спричинили шкоду довкіллю;

1597 т — маса забруднюючих речовин, що потрапили у водні об’єкти;

2 903 513 кг — маса сторонніх предметів, матеріалів, відходів та/або інших речовин, які потрапили у водні об’єкти;

410 150 000,000 м3 — обсяг забраної/використаної води самовільно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

borgexpert За матеріалами:

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