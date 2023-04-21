Держборг збільшився до 79% ВВП — Finance.ua

Держборг збільшився до 79% ВВП Сьогодні 08:31 — Казна та Політика

Держборг збільшився до 79% ВВП

Державний та гарантований державою борг України у 2022 році збільшився на $13,4 млрд — до $161 млрд, що відповідає 78,5% ВВП на кінець 2022 року, хоча станом на кінець 2021 року держборг становив лише 48,9% ВВП.

Про це свідчить оцінка Міністерства фінансів про співвідношення державного боргу до ВВП.

«У 2022 році повномасштабне російське вторгнення призвело до падіння номінального ВВП України до $161 млрд та збільшення відношення (прямого) державного боргу України до ВВП до 71,6% з 43,3% у 2021 році», — зазначає міністерстві.

Мінфін уточнює, що зростання відбулося за рахунок збільшення на 50,4% боргу, отриманого на пільгових умовах, — з $29,1 млрд у 2021 році до $43,9 млрд у 2022 році.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозує динаміку української економіки цього року від 3% спаду до 1% зростання з подальшим зростанням на 3,2% у 2024 році та на 6,5% — у 2025 році.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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