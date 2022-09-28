Держбанки Туреччини відмовилися від роботи з російською платіжною системою «Мир» — Finance.ua

Держбанки Туреччини відмовилися від роботи з російською платіжною системою «Мир»
Державні банки Туреччини відмовилися від роботи з російською платіжною системою «Мир». Раніше це зробили приватні банки.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на турецький телеканал NTV.
«Слідом за приватними банками, що працюють в Туреччині, державні банки також вийшли з російської платіжної системи «Мир», — повідомляє телеканал.
Вказується, що після попередження Департаменту контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США про санкції проти фінансових установ, які використовують платіжну систему «Мир», банки İş Bankası та Denizbank вийшли з системи.
За ними аналогічне рішення прийняли три державні банки. Мова йде про Ziraat Bankası, Vakifbank та Halkbank.
Довідка Finance.ua:
- після турецьких банків кредитні організації інших країн, які раніше приймали карти «Мир», перестають працювати з російською платіжною системою. Серед них — компанії Вірменії, В’єтнаму і Казахстану;
- раніше узбецький єдиний банківський процесинговий центр UZCARD заявив, що обслуговування російської картки «Мир» з 23 вересня тимчасово призупинено «з технічних причин»;
- також один із найбільших банків Таджикистану Dushanbe City Bank призупинив обслуговування російських карт платіжної системи «Мир».
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