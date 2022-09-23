В Узбекистані призупинили обслуговування російських карток "Мір" — Finance.ua

В Узбекистані призупинили обслуговування російських карток "Мір" Вчора 15:15 — Фінтех і Картки

Узбецький єдиний банківський процесинговий центр UZCARD заявив, що обслуговування російської картки «Мір» з 23 вересня тимчасово призупинено «з технічних причин».

Про це повідомляється на сайті узбецької системи.

При цьому дата відновлення обслуговування карток не наводиться. 21 вересня у прес-службі центру заявляли про роботу російських карток у штатному режимі.

«Єдиний загальнореспубліканський процесинговий центр повідомляє, що у зв’язку з проведенням необхідних технічних процедур на стороні учасника платіжної системи Uzcard з 9:00 23 вересня 2022 року припиняє обслуговування карток „Мир“ в інфраструктурі ПС Uzcard та роботу кобейджингових карток Uzcard-’’Мір’’ за кордоном», — йдеться у повідомленні.

При цьому кобейджингові картки Uzcard-«Мір» на території Узбекистану працюють у штатному режимі

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