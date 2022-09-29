Державні закупівлі: БЕБ виявило зловживань на мільярд гривень — Finance.ua

Державні закупівлі: БЕБ виявило зловживань на мільярд гривень Вчора 11:45 — Кримінал

Бюро економічної безпеки виявило порушення у сфері державних закупівель на загальну суму понад 1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Як зазначається, аналітики БЕБ виявили ймовірні порушення під час здійснення закупівель у державній сфері на суму майже 500 млн грн, за якими відкрито кримінальні провадження. Також було ідентифіковано ризикові закупівлі за кошти державного бюджету, процедура щодо яких ще не була завершена, на загальну суму 550 млн грн.

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Загалом, з початку року БЕБ встановило 171 процедуру публічних закупівель, в яких виявлено ризики завищення цін, необґрунтованого та нецільового використання бюджетних коштів на загальну суму понад 1 млрд грн.

На основі аналітичного продукту, детективи БЕБ внесли відомості до ЄРДР щодо 32 фактів ймовірного привласнення, розтрати або заволодіння державними коштами.

У межах досудових розслідувань проведено низку слідчих дій, в т.ч. тимчасові доступи до документів, обшуки та призначено 16 судових експертиз задля встановлення винних та притягнення посадових осіб розпорядників бюджетних коштів та службових осіб підприємств — переможців тендерних процедур до кримінальної відповідальності.

Завдяки діям БЕБ щодо упередження ризикових закупівель, було недопущено понад 200 млн грн втрат бюджету.

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