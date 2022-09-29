Державні закупівлі: БЕБ виявило зловживань на мільярд гривень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Державні закупівлі: БЕБ виявило зловживань на мільярд гривень

Кримінал
95
Бюро економічної безпеки виявило порушення у сфері державних закупівель на загальну суму понад 1 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Як зазначається, аналітики БЕБ виявили ймовірні порушення під час здійснення закупівель у державній сфері на суму майже 500 млн грн, за якими відкрито кримінальні провадження. Також було ідентифіковано ризикові закупівлі за кошти державного бюджету, процедура щодо яких ще не була завершена, на загальну суму 550 млн грн.
Читайте також
Загалом, з початку року БЕБ встановило 171 процедуру публічних закупівель, в яких виявлено ризики завищення цін, необґрунтованого та нецільового використання бюджетних коштів на загальну суму понад 1 млрд грн.
На основі аналітичного продукту, детективи БЕБ внесли відомості до ЄРДР щодо 32 фактів ймовірного привласнення, розтрати або заволодіння державними коштами.
Місце для вашої реклами
У межах досудових розслідувань проведено низку слідчих дій, в т.ч. тимчасові доступи до документів, обшуки та призначено 16 судових експертиз задля встановлення винних та притягнення посадових осіб розпорядників бюджетних коштів та службових осіб підприємств — переможців тендерних процедур до кримінальної відповідальності.
Завдяки діям БЕБ щодо упередження ризикових закупівель, було недопущено понад 200 млн грн втрат бюджету.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.