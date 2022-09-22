Під час дії воєнного стану громадянка незаконно вивезла з України понад 140 млн грн - БЕБ — Finance.ua

Під час дії воєнного стану громадянка незаконно вивезла з України понад 140 млн грн - БЕБ Вчора 16:15 — Казна та Політика

Співробітники Бюро економічної безпеки викрили українку, яка під час дії воєнного стану вивезла з України 3,6 млн євро (в еквіваленті орієнтовно понад 140 млн грн), які не були належним чином задекларовані.

Про це повідомляє прес-служба БЕБ.

Крім того зазначається, що походження цих коштів викликало сумніви.

Детективи БЕБ встановили, що вивезені грошові кошти не відповідають фактичним офіційним доходам цієї особи на території України та за її межами.

«Громадянка мала на меті легалізувати їх на території країн Європейського союзу та приховати ймовірно незаконні джерела походження. Як наслідок, до державного бюджету України не надійшло понад 27 млн грн податку з доходів фізичних осіб», — йдеться у повідомленні.

У Бюро наголосили, що такі дії мають ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК (ухилення від сплати податків) та ст. 209 КК України (легалізація коштів отриманих злочинним шляхом). Вони караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У ході досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що ці статки не підтверджені декларацією про доходи особи та членів сім’ї та можливо були отримані незаконним шляхом.

Співробітники Бюро економічної безпеки України відпрацьовують інформацію щодо фізичних осіб, які під час війни здійснили незаконне переміщення готівкових валютних цінностей, дорогоцінних аксесуарів та банківських металів в особливо великих розмірах. Наразі детективи БЕБ здійснюють досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами незаконного вивезення коштів на загальну суму понад 335 млн грн, з яких вже 66 млн заарештовано, та розробляють механізми щодо їх повернення до державного бюджету України.

УНІАН За матеріалами:

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