Державні банки збільшили свою частку на ринку за час війни — Finance.ua

Державні банки збільшили свою частку на ринку за час війни Вчора 15:36 — Фондовий ринок

Державні банки збільшили свою частку на ринку за час війни

Збільшення присутності державних банків на ринку хоча і є закономірним під час війни, але негативно впливає на конкуренцію із приватними банками.

Про це розповіли банкіри під час круглого столу «Пів року війни: стан та перспективи банківського сектору», організованого «Фінансовим клубом».

«Відбувається зростання ринкової частки державних банків. Це є нормальним в поточних обставинах», — каже голова ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

Голова правління Банку Кредит Дніпро Сергій Панов підтверджує зростання концентрації банківського бізнесу в портфелях держбанків.

«І ця тенденція погіршується — концентрація росте. Чисті активи державних банків — більше 50%. Пасиви фізосіб — більше 59% на 1 липня. Якщо ми подивимося на останній тиждень, то залишки державних банків зросли на 3,2%. Виплати військовослужбовцям, держпрограми — всі вони йдуть на держбанки. Конкуренція сходить на нуль», — каже Сергій Панов.

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«На початку війни гроші пішли в державні банки. Хоча потім було ухвалено закон, який гарантує 100% вкладів населення, але їх поведінка залишилася така, яка й була раніше», — зазначає голова правління Акордбанк у Олексій Руднєв.

Отримання додаткових коштів є джерелом нового кредитування, яке збільшить кредитні ризики в державних банках, які реалізують усі урядові програми підтримки бізнесу.

«Влада постане перед спокусою вирішити проблему кредитного стимулювання економіки за рахунок державних банків. Адже вони і так вже домінують на ринку і при цьому заряджені власником, в особі уряду, на виконання соціально-політичної місії», — зазначила Олена Коробкова.

Небезпечним це буде і для них, і для системи в цілому.

«Небезпека полягає в тому, що це зменшує елемент ринкової саморегуляції в умовах фактично обмеженої конкуренції, наслідком чого може стати надмірне накопичення ризиків в банках державного сектору та стагнація приватного сегменту ринку. Негативні ефекти простих рішень будуть відтерміновані в часі», — впевнена Олена Коробкова.

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