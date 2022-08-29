З початку війни банки закрили в середньому 12 відділень — експерт — Finance.ua

З початку війни банки закрили в середньому 12 відділень — експерт Вчора 21:04 — Фондовий ринок

З початку війни банки закрили в середньому 12 відділень — експерт

За час війни в середньому кожен банк закрив близько 12 відділень.

Про це сказала голова ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

«В середньому кожен банк закрив за війну близько 12 відділень. Це середнє значення. Хтось із банків закрив 4 відделення, хтось — 33, а хтось — 50 відділень. Це результат не того, що банки хочуть щось скоротити, а це ті виклики, які ми маємо під час війни в Україні», — сказала Коробкова.

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Вона зауважила, що для того аби навіть під час війни працювати ефективно, банки навчились працювати віддалено. І не дивлячись на війну, банки ефективно працюють вже всі 6 місяців війни.

«Відділення важливі, але безпека клієнтів і працівників є важливішою. Зараз найважливіше бути на зв’язку з клієнтом 24/7 не дивлячись, де він знаходиться — на окупованій теритрії, чи закордонном», — підсумувала Коробкова.

Довідка Finance.ua:

банки в Україні продовжують працювати та надавати досить широкий спектр послуг фізособам та бізнесу. Але нових банкрутств банків в Україні до кінця війни експерти не відкидають;

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