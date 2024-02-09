Держава неправомірно виплатила 430 млн грн винагороди суддям — Держаудит Сьогодні 06:04 — Казна та Політика

Держаудитслужба виявила численні порушення під час аудиту Державної судової адміністрації (ДАСУ). Зокрема, виявлено, що 374 судді місцевих загальних судів не здійснювали правосуддя, але все одно отримували виплату суддівської винагороди. Вона обійшлася бюджету більш ніж у 430 млн грн.

Про це йдеться на сайті ДАСУ.

Аудит охопив діяльність Державної судової адміністрації за 2021−2022 роки та перше півріччя 2023 року.

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«Ми проводимо аудит Державної судової адміністрації, під час якого виявили шокуючі факти. Наприклад, деякі судді продовжують отримувати заробітну плату, не виконуючи своїх повноважень. Ще більше — судді, які під вартою чи взагалі стали громадянами рф, також отримають винагороду з бюджету», — зазначила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва.

Зазначається, що із загальної кількості лише 110 суддів не здійснювали правосуддя з незалежних від них причин. Частина з них — подали документи, але досі не призначені ВККС, частина — мобілізовані.

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За даними аудиторів, ще 9 суддів отримували винагороду попри те, що їх було відсторонено від здійснення правосуддя через притягнення до кримінальної чи дисциплінарної відповідальності. Такі порушники обійшлися бюджету в 6,5 млн грн.

Крім того, під час аудиту були встановлені випадки непропорційного забезпечення судів розхідними матеріалами: марками, конвертами, папером, що впливало на ефективність діяльності та виконання безпосередніх функцій. Одні суди страждали від браку матеріалів, а інші отримували їх у профіциті.

Уточнюється, що захід із державного фінансового контролю триває.

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