Держава неправомірно виплатила 430 млн грн винагороди суддям — Держаудит — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Держава неправомірно виплатила 430 млн грн винагороди суддям — Держаудит

Казна та Політика
21
Держаудитслужба виявила численні порушення під час аудиту Державної судової адміністрації (ДАСУ). Зокрема, виявлено, що 374 судді місцевих загальних судів не здійснювали правосуддя, але все одно отримували виплату суддівської винагороди. Вона обійшлася бюджету більш ніж у 430 млн грн.
Про це йдеться на сайті ДАСУ.
Аудит охопив діяльність Державної судової адміністрації за 2021−2022 роки та перше півріччя 2023 року.
Читайте також
«Ми проводимо аудит Державної судової адміністрації, під час якого виявили шокуючі факти. Наприклад, деякі судді продовжують отримувати заробітну плату, не виконуючи своїх повноважень. Ще більше — судді, які під вартою чи взагалі стали громадянами рф, також отримають винагороду з бюджету», — зазначила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва.
Зазначається, що із загальної кількості лише 110 суддів не здійснювали правосуддя з незалежних від них причин. Частина з них — подали документи, але досі не призначені ВККС, частина — мобілізовані.
Читайте також
За даними аудиторів, ще 9 суддів отримували винагороду попри те, що їх було відсторонено від здійснення правосуддя через притягнення до кримінальної чи дисциплінарної відповідальності. Такі порушники обійшлися бюджету в 6,5 млн грн.
Крім того, під час аудиту були встановлені випадки непропорційного забезпечення судів розхідними матеріалами: марками, конвертами, папером, що впливало на ефективність діяльності та виконання безпосередніх функцій. Одні суди страждали від браку матеріалів, а інші отримували їх у профіциті.
Уточнюється, що захід із державного фінансового контролю триває.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.