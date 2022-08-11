Держателі єврооблігацій України погодили відтермінування виплат за ними на 2 роки — Finance.ua

Держателі єврооблігацій України погодили відтермінування виплат за ними на 2 роки Вчора 10:32 — Фондовий ринок

Держателі єврооблігацій України погодили відтермінування виплат за ними на 2 роки

Україна отримала необхідні згоди від власників євробондів щодо реструктуризації боргу — відтермінування виплат і термінів погашення за ними на два роки.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну на Ірландській фондовій біржі.

«Загалом Україна отримала і прийняла згоду приблизно на 75% від сукупної основної суми цінних паперів, що перебувають в обігу», — йдеться в документі.

Мінфін додав, що було виконано умову наявності згоди від власників щонайменше 50% кожного із 13 випусків єврооблігацій.

Кредитори двох державних компаній, Укравтодор та Укренерго, також погодилися на відтермінування виплат за боргом терміном на два роки до кінця 2022 року.

«Укравтодор оголошує, що отримала необхідні згоди від правомочних власників цінних паперів щодо письмової резолюції про схвалення запропонованих змін, як описано в меморандумі про надання згоди від 28 липня 2022 року», — йдеться в заяві компанії. Заяву аналогічного змісту поширили й в Укренерго.

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Для Укренерго йдеться про «зелені бонди» на суму 825 млн доларів під 6,875% і терміном обігу до 2026 року. Щодо Укравтодору, йдеться про випуск на суму 700 млн доларів під 6,25% з обігом до 2028 року. Обидва борги гарантовані державою, тож у разі неспроможності емітентів обслуговувати ці борги зобовʼязання перейшли би на державу Україну.

Довідка Finance.ua:

наприкінці липня стало відомо, що Україна пропонує власникам єврооблігацій «Укравтодору» та «Укренерго» відтермінувати виплату боргів за ними щонайменше на 2 роки.

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Економічна Правда За матеріалами:

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