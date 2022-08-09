Держателі ВВП-варрантів України схвалили пропозицію щодо відстрочки — Finance.ua

Держателі ВВП-варрантів України схвалили пропозицію щодо відстрочки Вчора 18:32 — Казна та Політика

Держателі ВВП-варрантів України схвалили пропозицію щодо відстрочки

Держателі ВВП-варантів України схвалили її пропозицію про відстрочку виплат та перегляд умов щодо них.

Про це з посиланням на біржове повідомлення пише Інтерфакс-Україна

Держателі приблизно 93% умовної вартості ВВП-варантів України, які перебувають у зверненні, були представлені на зборах щодо схвалення пропозицій України про відстрочку виплат та перегляд умов щодо них та приблизно 91% таких власників проголосували за.

«Відповідно... необхідний кворум було досягнуто, і Україна отримала необхідні згоди на користь надзвичайного рішення», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці результати є попередником. Остаточні результати будуть оголошені Україною після зборів 10 серпня 2022 року, на яких буде розглянута також пропозиція про відстрочення виплат щодо єврооблігацій країни та держкомпаній під держгарантії.

Крайній термін голосування за ними о 17:00 за нью-йоркським часом у вівторок, 9 серпня. Необхідна підтримка понад 2/3 власників єврооблігацій усіх випусків та понад 50% — кожного випуску.

Як повідомлялося, Україна 20 липня запропонувала власникам єврооблігацій з 1 серпня відстрочити всі виплати за ними та строки погашення на два роки, зберігши поточні ставки прибутковості. Після закінчення цього терміну відсотки можуть бути виплачені одразу або капіталізовані.

Щодо ВВП-варрантів запропоновано добровільно відкласти на 14 місяців виплати за ними, що припадають на 2023 рік, обмежити можливу суму виплат у 2025 році 0,5% ВВП за 2023 рік, продовжити термін обігу цих інструментів на рік і одночасно дати право Україні повністю або частково. викупити їх у 2024-2027 роках.

З урахуванням продовження термін обігу ВВП-варрантів на рік останнім звітним роком стає 2039, а кінцевою датою — дата виплати, що припадає на 2041 рік.

За даними Мінфіну, загалом на ринку в обігу перебувають 13 випусків єврооблігацій України загальною номінальною вартістю $17,26 млрд. і 2,25 млрд. євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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