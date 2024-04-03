Депутати ВР пропонують встановити мораторій на примусову реалізацію майна оборонно-промислових підприємств — Finance.ua

Депутати ВР пропонують встановити мораторій на примусову реалізацію майна оборонно-промислових підприємств Сьогодні 17:43 — Казна та Політика

Депутати ВР пропонують встановити мораторій на примусову реалізацію майна оборонно-промислових підприємств

Депутат ВР пропонують підвищити ефективність управління державним майном, вдосконалити механізм реалізації арештованого майна та наблизити правові стандарти в Україні до європейських.

Відповідний проєкт закону зареєстровано на сайті ВР.

«Виконання Україною її статутних та індивідуальних зобов’язань як держави — члена Ради Європи, передбачає здійснення пакета пріоритетних заходів з адаптації українського законодавства, інститутів та практики до європейських стандартів щодо прав людини, верховенства права і демократії. Серед основних причин виникнення проблеми невиконання рішень судів, Стратегія визначає наявність мораторіїв, які перешкоджають примусовому виконанню рішень судів», — йдеться у пояснювальній записці проєкту.

Проєктом закону передбачається внесення змін до законів України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна», «Про виконавче провадження», «Про іпотеку» та пропонується таке:

встановити, що дія мораторію на застосування примусової реалізації майна розповсюджується на господарські товариства, у статутних капіталах яких частка держави становить 50 і більше відсотків та діє протягом 3 років із моменту набрання чинності таким законом;

встановити мораторій на застосування примусової реалізації майна господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі;

запровадити положення, що реалізація арештованого майна здійснюється шляхом проведення електронних аукціонів (публічних торгів) в електронній торговій системі, а саме: передбачити використання дворівневої електронної торгової системи для проведення торгів, що дозволяє розділити функції організатора, адміністратора та операторів електронних майданчиків з реалізації арештованого майна, тощо.

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Крім того, законопроєктом пропонується передбачити, що порядок реалізації майна, на яке звернуто стягнення, визначається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері реалізації майна (майнових прав, інших активів) або прав на нього на конкурентних засадах у формі аукціонів.

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